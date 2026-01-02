Jennifer Aniston fühlt sich in der Beziehung mit Jim sicher

Anfang November machte Jennifer Aniston (56) ihre Beziehung zu Jim Curtis öffentlich. Ein Insider schwärmt nun gegenüber People von der innigen Verbindung des Paares. Ihm zufolge gibt es einen guten Grund dafür, dass die Schauspielerin ihre Beziehung öffentlich gemacht hat, obwohl sie sich ansonsten relativ bedeckt hält, was ihr Liebesleben angeht. "Jen ist mit Jim öffentlicher, weil sie Vertrauen in ihre Beziehung hat und wohin sie führt", erklärt der Informant und betont, dass die Verbindung der beiden mittlerweile "sehr ernst" sei.

Jim gebe ihr das Gefühl, dass sie nichts zu befürchten habe, wenn sie die Partnerschaft öffentlich mache: "Er hat ihr so viel Glück und Sicherheit gegeben, dass sie sich wohlfühlt, alles [mit der Öffentlichkeit] zu teilen." Daher wolle Jen ihr Glück nicht weiter verstecken. "Sie fühlt sich endlich sicher genug, um alles ohne Angst zu teilen. [...] Sie würde das nicht tun, wenn sie sich nicht sicher wäre. Sie hat es satt, ihre Freude zu verbergen", stellte der Insider klar.

Auch an Weihnachten gab die Leinwandschönheit ihren Fans seltene Einblicke in ihr Privatleben. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin eine liebevolle Bilderreihe aus ihrem festlich dekorierten Zuhause in Hollywood. Neben ihren Hunden und engen Freundinnen und Freunden war auch Jim auf mehreren Fotos zu sehen. Besonders ein Bild, auf dem der Hypnotherapeut mit einem Baby spielt, rührte die Herzen der Fans. Begleitet wurden die Fotos von einer Botschaft, die Jen in die Bildunterschrift schrieb: "Ich schicke euch allen ganz viel Liebe, frohe Feiertage!"

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis