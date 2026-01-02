Schockierendes Video: Laurenz Pesch zündet sich selbst an

Realitystar Laurenz Pesch hat seine Community jetzt mit einem waghalsigen Clip aufgeschreckt. In dem am Neujahrswochenende veröffentlichten Video auf Instagram zeigt der Temptation Island VIP-Kandidat zunächst eine eingeblendete Hassnachricht mit der drastischen Aufforderung: "Du bist so peinlich, kannst dich direkt anzünden oder von einer Brücke springen." Kurz darauf ist zu sehen, wie er sich offenbar eine brennbare Flüssigkeit über die Jacke gießt, sie anzündet und lodernd von einer Brücke ins Wasser springt. Dazu schreibt er einen Satz, der Fragen aufwirft: "Ich konnte meiner Ex noch nie einen Wunsch abschlagen." Der Clip sorgt seit der Veröffentlichung für Furore auf Social Media – wurde von der Plattform selbst aber mittlerweile wieder offline genommen.

In dem Zusammenschnitt wechselt Laurenz zwischen der eingeblendeten Nachricht und der Aktion an einem Gewässer. Die Caption legt nahe, dass die Nachricht von Ex-Partnerin Brenda Brinkmann stammen könnte, ohne sie direkt zu benennen. Eine weitere Einordnung oder Warnhinweise finden sich in dem Post nicht: Erst in einer darauffolgenden Story betont er: "Letztes Reel übrigens nicht nachmachen" und erzählt: "Das Feuer hat sich nach zwei Sekunden durch drei Kleidungsschichten gefressen und mir ein paar kleine Verbrennungen gegeben." Brandschutzkleidung habe er nicht getragen. Fans zeigen sich in den Reaktionen gleichermaßen schockiert und fassungslos, viele sprechen von einer "Grenzüberschreitung".

Dass Laurenz und Brenda nicht im Guten auseinandergegangen sind, zeigte sich erst kürzlich beim sogenannten Lagerfeuer bei "Temptation Island VIP". Vor laufenden Kameras gab es für das Paar das große Finale – statt Versöhnung herrschte eisige Stimmung. Kein Lächeln, keine Umarmung, kaum ein Wort. Als die entscheidenden Szenen aus den letzten Tagen eingespielt wurden und seine Ex einen Kuss mit Verführer Musti abstritt, platzte dem ehemaligen Too Hot To Handle: Germany-Kandidaten der Kragen. Zudem rief er wütend: "Was? Warum lügst du?", als sie behauptete, er wäre von ihr abhängig. Laurenz rang mit den Tränen und fragte verzweifelt: "Wie kannst du so zu mir sein?"

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar

Instagram / laurenz.pesch Realitystar Laurenz Pesch, Januar 2026

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Peschs Verbrennungen nach dem Stunt, Januar 2026