Verrät Sarah Joelle Jahnel hier das Geschlecht ihres Babys?

Bei Sarah Joelle Jahnel (36) war die Weihnachtszeit dieses Jahr besonders aufregend. Die Reality-TV-Darstellerin nutzte die Gelegenheit einer festlichen Feier, um das Geschlecht ihres ungeborenen Babys anzuteasern. Auf Instagram teilte sie Fotos und Clips, die sie und ihre Familie strahlend vor dem Weihnachtsbaum zeigen. Auf dem reich gedeckten Tisch waren zahlreiche Babygeschenke zu sehen: winzige Strampler, Kuscheltiere und Babytassen. Doch die auffällig blaue Deko, darunter Herzen, Fahnen und sogar eine Christbaumkugel, die Sarah liebevoll vor ihren Babybauch hielt, ließ kaum einen Zweifel: Sie erwartet offenbar einen Jungen.

Mit der Bildunterschrift: "Baby-Reveal trifft Xmas-Party. #family #friends. Das Geschlecht ist offensichtlich, oder?" und einem blauen Herzen rundet sie den Beitrag ab. Während der Feier, die im Kreise ihrer Liebsten stattfand, herrschte eine sichtbare Harmonie und Freude. Die Clips vermitteln nicht nur die frohe Botschaft einer baldigen Familienerweiterung, sondern zeigen Sarah glücklich und entspannt, wie sie sanft über ihren Babybauch streicht. Die Vorfreude auf den neuen Erdenbürger war bei der Party spürbar und wurde sichtlich mit allen Anwesenden geteilt.

Vor rund zwei Monaten sprach Sarah erstmals offen über die Trennung von Ersin und teilte gleichzeitig ihr neues Lebenskapitel. Auf Instagram stellte sie klar: "Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann." Besonders belastend fand die Influencerin, dass ihre Schwangerschaft ungeplant öffentlich gemacht wurde. "Ich fühle mich gezwungen, meine Geschichte, gerade wenn sie so privat ist, selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen", betonte Sarah.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnels Baby Reveal x Christmas Party

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"