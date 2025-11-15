Michelle Pfeiffer feiert 32 Jahre Ehe mit David E. Kelley

Michelle Pfeiffer (67) hat jetzt mit einem romantischen Instagram-Post ihren 32. Hochzeitstag mit David E. Kelley (69) gefeiert. Die Schauspielerin teilte mit ihren 3,6 Millionen Followern einen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Ehemann Hand in Hand spazieren gehen. Dazu schrieb sie: "Glücklich verliebt seit 32 Jahren." Das Foto entstand laut Daily Mail vor dem J.W. Heist Steakhouse in Bozeman, Montana, wo Michelle für die Serie "The Madison" von Taylor Sheridan dreht. Zahlreiche prominente Freunde, darunter Rita Wilson (69), gratulierten dem Paar: "Happy Anniversary! Ihr seid beide so großartig!"

Michelle und David lernten sich Anfang 1993 bei einem Blind Date kennen – obwohl die Schauspielerin diese Art von Treffen zuvor eigentlich für sich ausgeschlossen hatte. Dennoch willigte sie ein, und die Entscheidung sollte ihr Leben verändern. Zu dieser Zeit hatte Michelle laut Daily Mail bereits mit der Adoption ihrer Tochter Claudia begonnen, was der Beziehung früh einen außergewöhnlichen Startpunkt gab. Michelle sagte in einem früheren Interview, dass diese einzigartige Situation ihr geholfen habe, zu erkennen, was für ein Mensch David wirklich war. Nur ein Jahr nach ihrer Hochzeit 1993 bekam das Paar zudem Sohn John Henry.

Abseits der Hochzeitstagsfeierlichkeiten erlebt Michelle seit einiger Zeit ein neues und sehr persönliches Kapitel. Die "Scarface"-Darstellerin sprach kürzlich über ihre Freude, Großmutter zu sein. Sie erzählte, wie sehr diese Rolle ihr Leben bereichert und ihr eine neue Art von Ruhe und Dankbarkeit schenkt. Gleichzeitig blickt sie auf mehr als drei Jahrzehnte Ehe zurück, in denen ihre Familie stetig gewachsen ist. Michelle teilt solche Glücksmomente offenbar gern mit ihren Fans, sei es in ihrer neuen Rolle als Oma oder an Davids Seite, und lässt sie so an den besonderen Augenblicken ihres Familienlebens teilhaben.

michellepfeifferofficial Michelle Pfeifer und David E. Kelley, 2023

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer und ihr Ehemann David E. Kelley

Getty Images David E. Kelley und Michelle Pfeiffer mit ihren Kindern John und Claudia in Hollywood, 2007