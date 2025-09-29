"Himmlisch": Michelle Pfeiffer ist erstmals Oma geworden

Michelle Pfeiffer (67) hat ein kleines, aber aufregendes Geheimnis gelüftet: Die Schauspielerin und ihr Ehemann David E. Kelley (69) sind erstmals Großeltern geworden. In einer Folge des Podcasts "SmartLess", moderiert von Jason Bateman (56), Will Arnett (55) und Sean Hayes, sprach sie über ihre Beziehung zur Schauspielerei und gab dabei preis, dass eine kürzliche Lebensveränderung ihre Perspektive verändert hat. "Ich habe erkannt, dass ich nur eine begrenzte Zeit habe und – ich könnte es in dieser Show bekannt geben – dass ich vergangenes Jahr Großmutter geworden bin", offenbarte der "Hairspray"-Star.

Für Michelle, die zwei erwachsene Kinder hat, ist diese neue Lebensrolle ein wahrer Segen. "Es ist himmlisch. Es ist verrückt", schwärmte sie. Außerdem erklärte die 67-Jährige offen, wie diese neue Phase in ihrem Leben ihre Perspektive auf Arbeit und Familie beeinflusst hat. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit auf mich genommen, aber ich habe alles genossen und bin wirklich dankbar", betonte sie und ergänzte, dass ihre beiden Kinder, Claudia und John, sie dabei immer unterstützt haben.

Schon früher hat Michelle bewiesen, dass ihre Familie für sie an erster Stelle steht. Als ihre Kinder jünger waren, pausierte sie ihre Karriere, um mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Dennoch hat sie ihre Liebe zur Schauspielerei nie verloren. "Tatsächlich genieße ich es jetzt wahrscheinlich mehr als je zuvor, weil ich irgendwie entspannter damit umgehe", verdeutlichte sie. Heute, als "Empty Nester", fühlt sich Michelle ausgeglichener denn je – nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wahren Leben. Mit ihrer neuen Rolle als Großmutter scheint sie das perfekte Gleichgewicht gefunden zu haben.

Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin

Getty Images David E. Kelley und Michelle Pfeiffer, 2019

Getty Images Michelle Pfeiffer, Januar 2024