Pleite für Paris Jackson: Gericht streicht Erb-Forderungen

Paris Jackson (27) hat im erbitterten Nachlass-Streit um das Vermögen ihres Vaters Michael Jackson (†50) einen Rückschlag erlitten. In Los Angeles strich der speziell eingesetzte Schiedsrichter Mitchell L. Beckloff am Montag, 10. November, mehrere Passagen aus ihrer Eingabe – und legte fest, dass Teile der Anwaltskosten der Gegenseite von ihr zu tragen sind. Auf der Gegenseite stehen die Nachlassverwalter John Branca und John McClain, die sich mit Erfolg auf Kaliforniens Anti-SLAPP-Gesetz beriefen, wie People berichtet. Dieses schützt gerichtliche Eingaben vor Vergeltungsklagen. Paris beanstandet seit Monaten mangelnde Transparenz, verspätete Abrechnungen und aus ihrer Sicht unübliche Zahlungen – und will weiterkämpfen.

Im Kern des Streits steht Paris' Forderung nach mehr Transparenz und Kontrolle bei der Verwaltung von Michael Jacksons Vermögen. Ihre Petition zielte darauf ab, die Verwalter zu verpflichten, Zahlungen an Anwälte aus den Jahren 2019 bis 2023 offenzulegen. Sie warf den Verwaltern geringe Rechenschaftspflicht und unregelmäßige Zahlungen vor, unter anderem angebliche Bonuszahlungen an Anwälte in Höhe von bis zu 215.000 Euro. Die Nachlassverwalter betonten in ihrer Verteidigung, dass Paris laut ihren Angaben bereits erhebliche Summen, nämlich rund 56 Millionen Euro, aus dem Nachlass erhalten habe. Einige ihrer Vorwürfe bleiben dennoch weiterhin Gegenstand des Verfahrens, da sie nicht vollständig aus der Petition entfernt wurden.

Paris Jackson, die auch als Musikerin und Schauspielerin tätig ist, hat sich in der Vergangenheit oft offen über die komplexe Beziehung zu ihrem Erbe geäußert. Neben ihrem Engagement für die Wahrung der künstlerischen Vision ihres Vaters strebt sie gleichzeitig nach Unabhängigkeit und einem eigenen Vermächtnis. Ihr öffentliches Leben war bereits früh von den Auswirkungen des Ruhms ihrer Familie geprägt, und die juristischen Auseinandersetzungen rund um das Erbe sind ein weiteres Kapitel in ihrem Bemühen, diese Balance zu finden. Das Vermögen ihres Vaters, das bei seinem Tod hoch verschuldet war, wurde durch die Arbeit der Verwalter wieder zu einer stabilen und einflussreichen Grundlage im Musikgeschäft aufgebaut.

IMAGO / Starface Paris Jackson im Mai 2025

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

Getty Images Paris Jackson, Songwriterin und Sängerin