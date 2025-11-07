Das verspricht der erste Trailer zum Michael-Jackson-Biopic

Die Fans von Michael Jackson (†50) können sich freuen: Ein erster Trailer zum heiß erwarteten Biopic "Michael" wurde auf YouTube veröffentlicht. Darin zeigt sich Jaafar Jackson (29), Neffe des verstorbenen King of Pop, in der Rolle seines legendären Onkels. In beeindruckender Manier imitiert er nicht nur dessen unverwechselbare Stimme, sondern auch die ikonischen Tanzbewegungen, die Michael Jackson weltberühmt machten. Unter der Regie von Antoine Fuqua (59) wird Jaafar in originalgetreuen Kostümen zu sehen sein, während der Film sowohl Michaels Bühnenkarriere als auch persönliche Momente beleuchtet. Der Kinostart ist für den 24. April angekündigt.

Neben Jaafar wurde eine renommierte Besetzung für das Biopic verpflichtet. Colman Domingo (55) spielt Michaels Vater und Manager Joe Jackson (†89), der in der Vergangenheit wegen seines komplexen Charakters immer wieder Diskussionen auslöste. Laut Colman ist seine Darstellung von Joe geprägt von dem Versuch, dessen Menschlichkeit zu zeigen. Weitere Rollen werden von Nia Long als Michaels Mutter Katherine (95), Juliano Krue Valdi als junger Michael sowie Miles Teller (38) als Manager John Branca verkörpert. In einem Interview mit Variety bestätigte Antoine, wie beeindruckt er davon war, wie Jaafar seinen Onkel auf der Leinwand zum Leben erweckt: "Es war unglaublich spannend, seine natürliche Verbindung zu Michael zu sehen."

Ursprünglich sollte der Film bereits im Oktober vergangenen Jahres in die Kinos kommen, doch daraus wurde nichts. Laut dem Branchenmagazin Deadline musste das Drehbuch von John Logan umfassend überarbeitet werden – Grund dafür waren juristische Bedenken. "Es gab einfach zu viele offene Fragen, die geklärt werden mussten", so ein Insider gegenüber dem Magazin. Die überlange Schnittfassung von fast vier Stunden brachte zudem Überlegungen ins Spiel, das Biopic womöglich auf zwei Filme aufzuteilen. Offiziell bestätigt wurde diese Idee jedoch nie.

Getty Images Michael Jackson, 2005

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

