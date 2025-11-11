Wegen Drogenmissbrauch: Paris Jackson hat Loch in der Nase

Paris Jackson (27), die Tochter des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (†50), hat kürzlich eine sehr persönliche Offenbarung auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt. Die Schauspielerin berichtete, dass sie durch Drogenmissbrauch ein Loch im Nasenseptum erlitten habe: "Ich habe ein sehr lautes Pfeifen, das man hören kann, wenn ich durch die Nase atme", erklärte sie in einem TikTok-Video. "Und das liegt daran, dass ich eine sogenannte perforierte Nasenscheidewand habe." Die Sängerin warnte ihre Follower in dem Video: "Es ist genau das, was ihr denkt ... nehmt keine Drogen, Kinder. Ich empfehle es nicht, weil es mein Leben ruiniert hat." Sie erklärte, dass der Schaden entstand, als sie etwa 20 Jahre alt war, und zeigte mit einer Handy-Taschenlampe, wie das Loch zwischen ihren Nasenlöchern sichtbar wird.

Paris sprach auch darüber, warum sie sich gegen eine Operation entschieden hat, die das Loch hätte schließen können. Die Ärzte wiesen sie darauf hin, dass ein solcher Eingriff starke Schmerzmittel erfordert, woraufhin Paris klarstellte: "Damit will ich nichts zu tun haben." Ihre Entscheidung hängt auch mit ihrer fortgeschrittenen Genesung zusammen, da sie Anfang des Jahres ein Jubiläum in Abstinenz von Drogen und Alkohol gefeiert hat. "Hallo, ich bin pk und ich bin Alkoholikerin und heroinabhängig", schrieb Paris im Januar auf Instagram. "Heute bin ich seit 5 Jahren clean und trocken von allen Drogen und Alkohol." Paris reflektierte emotional über ihren Lebensweg und betonte, wie dankbar sie sei, heute ein Leben voller Freude und Herausforderungen führen zu können: "Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre eine schlichte Untertreibung."

Die Schauspielerin hatte bereits in früheren Interviews offen über ihre Vergangenheit mit Selbstverletzungen und Drogenmissbrauch gesprochen. Nach eigenem Bekunden hat sie mehrere Suizidversuche hinter sich und kämpfte jahrelang mit Depressionen. Spätestens mit einer weiteren Therapie 2022 nahm sie schließlich ihr Leben in die eigene Hand. "Weil ich nüchtern bin, kann ich heute lächeln", fuhr sie online fort. "Ich kann Musik machen. Ich kann die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben. Ich kann Herzschmerz in seiner ganzen Pracht spüren. Ich kann trauern. Ich kann lachen. Ich kann tanzen. Ich kann vertrauen." Heute spricht Paris ihre Erfahrungen oft offen an und inspiriert damit viele Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Mit dieser neuen Offenbarung sendet sie erneut eine eindringliche Botschaft über die Gefahren des Drogenmissbrauchs.

Getty Images Paris Jackson, Sängerin

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

Getty Images Paris Jackson, Songwriterin und Sängerin