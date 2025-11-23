Rätsel um Verdienste verstorbener Ikonen endlich gelüftet

Michael Jackson (†50) ist auch nach seinem Tod der König des Pop – und des Verdienstes. Der Nachlass des 2009 verstorbenen Musikers brachte laut Buzzfeed allein in diesem Jahr beeindruckende 105 Millionen Dollar ein. Damit führt Michael eine Liste von prominenten Verstorbenen an, die jährlich mehrere Millionen Dollar Umsatz generieren. Auf den Plätzen folgen Dr. Seuss mit 85 Millionen Dollar und der Rapper The Notorious B.I.G. (†24) mit 80 Millionen Dollar. Auch Briten wie Pink Floyds Richard Wright und Syd Barrett schafften es in die Spitzenplätze, beide mit jeweils 81 Millionen Dollar.

Hinter diesen Top-Namen verblassen die Summen zwar etwas, bleiben aber dennoch beeindruckend. Jazz-Legende Miles Davis (†65) kommt mit 21 Millionen auf die mittleren Ränge, während Rock'n'Roll-Ikone Elvis Presley (†42) 17 Millionen einnimmt. Der kürzlich verstorbene Musiker Jimmy Buffett (†76) sichert sich mit 14 Millionen einen Platz in der Liste, gefolgt von Reggae-Legende Bob Marley (†36) mit 13 Millionen. Für die Beatles-Legende John Lennon (†40) hat sein Erbe in diesem Jahr 12 Millionen Dollar eingebracht, während Prince (†57), der ehemalige Profigolfer Arnold Palmer (†87) und Basketballstar Kobe Bryant (†41) Summen zwischen elf und zehn Millionen verbuchten.

Gerade im Fall von Michael zeigt sich, wie ein gut geführter Nachlass auch Jahrzehnte nach dem Tod eines Stars enorme Einnahmen generieren kann. Der Musiker hatte 1985 den ATV-Musikkatalog, inklusive der Rechte an zahlreichen Beatles-Songs, für 47,5 Millionen Dollar erworben, ein Geschäft, das sich über die Jahre mehrfach auszahlte. Zuletzt verkaufte die Jackson-Familie 2024 die Hälfte der Rechte an seiner eigenen Musik an Sony für stolze 600 Millionen Dollar. Diese clevere Geschäftspolitik sichert seinen Kindern ein komfortables Leben und zeigt, dass auch die größten Stars nie wirklich von den Bühnen dieser Welt verschwinden.

Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

Getty Images Bob Marley, Sänger

Getty Images Elvis Presley, Musiker