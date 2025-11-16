Auftritt von Temptation-Marwin war "reinste Provokation"

Marwin Klute (28) erntete in den vergangenen Tagen und Wochen herbe Kritik für das Verhalten, das er bei Temptation Island V.I.P. an den Tag legt. Viele Fans verurteilen seine Sprüche und Ansichten als "toxisch" und wenig wertschätzend gegenüber Frauen. Nun schlägt Marwin zurück – in einem Video auf TikTok will er seinen Fans weißmachen, sie seien in Wahrheit die Pointe der Geschichte. "Wisst ihr, was lustig ist? Das war alles die reinste Provokation. Und ihr seid voll drauf abgegangen", erklärt er grinsend.

In seiner Rechtfertigung hebt Marwin hervor, dass seine Absicht keineswegs darin lag, jemanden zu verletzen oder respektlos zu behandeln. Stattdessen habe er nur versucht, zu polarisieren und eine gute Show zu machen. "Warum mache ich das? Damit ihr mal versteht, wenn wir nichts machen würden, dann würde es heißen: 'Boah, langweiligste Staffel überhaupt'", erklärt er seine Motivation. Er nennt eine Beispielsituation, in der er eine Verführerin im Befehlston aufforderte, sich vor ihm niederzuknien, damit er ihr Sekt über Gesicht und Brüste gießen kann. Marwin beteuert: "Ich habe lediglich überlegt: Wie kann man es geil aussehen lassen?"

Marwin eckt mit seinem Verhalten an – doch das stört ihn augenscheinlich wenig. Im Interview mit Promiflash betonte er bereits, dass er nicht klein beigeben möchte, nur weil er etwas Gegenwind erfährt. "Ich entschuldige mich nicht, nur weil Instagram das verlangt. Wenn ich mich jede Woche für eine Szene beschweren würde, die komplett anders geschnitten wurde, dann kann ich mich direkt irgendwo einschließen", gab er zu bedenken und bestätigte: "Ich stehe zu allem, was ich gemacht habe, ob es gefeiert oder gehatet wird."

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Aleks, Wladi, Marwin, Laurenz und die Verführerinnen

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

