Temptation-Drama: Marwin Klute will sich nicht entschuldigen

Bei Temptation Island V.I.P. sorgt Marwin Klute aktuell für Wirbel: In den jüngsten Folgen fordert der Reality-TV-Star Verführerinnen auf, vor ihm auf die Knie zu gehen, um ihnen Schaumwein über die Brüste zu gießen. Auf Partys mit den Verführerinnen besteht er auf Lapdances, während er über seine Freundin abfällig spricht, sie "billig" nennt und mit einer Hure vergleicht. Im Netz hagelt es dafür scharfe Kritik. Doch statt klein beizugeben, kündigt der TV-Teilnehmer gegenüber Promiflash an, sich nicht für sein Verhalten zu entschuldigen – und hält an seinem Auftreten fest.

Gegenüber Promiflash machte Marwin unmissverständlich klar, dass er keine Reue zeigt. "Ich entschuldige mich nicht, nur weil Instagram das verlangt. Wenn ich mich jede Woche für eine Szene beschweren würde, die komplett anders geschnitten wurde, dann kann ich mich direkt irgendwo einschließen. Ich stehe zu allem, was ich gemacht habe, ob es gefeiert oder gehatet wird", sagte er im Interview. Damit reagiert er auf den wachsenden Gegenwind in den sozialen Netzwerken, wo ihm Nutzer respektloses Verhalten, Grenzüberschreitungen und verletzende Sprache gegenüber seiner Partnerin vorwerfen.

Im selben Interview rechnete Marwin auch mit den Zuschauern ab, warf ihnen "Doppelmoral auf höchstem Level" vor. "Viele vergessen, dass TI VIP ein Unterhaltungsformat ist, aber erwarten gleichzeitig, dass alle sich benehmen. [...] Die Leute benehmen sich, als hätten sie nie Party gemacht oder Mist gebaut", beschwerte er sich im Gespräch. In den Augen des Influencers hat er sich nichts zuschulden kommen lassen und würde sein Verhalten auch nicht bereuen. Er würde "wie ein Baby" schlafen – obwohl selbst seine eigene Partnerin Melissa (29) sich schon mehr als enttäuscht und verletzt von seinen Worten zeigte.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute