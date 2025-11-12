Profitiert Marwin Klute von Melissas OnlyFans-Karriere?

Bei Temptation Island V.I.P. erzählt Melissa Heitmann (29) von ihrer Karriere als OnlyFans-Model. Das Thema sorgt bei ihr und ihrem Freund Marwin Klute immer wieder für Streit – dennoch profitiert er auch von dem Geld, das sie verdient, meint Melissa. "Ich mache damit gutes Geld. Marwin soll sich mal nicht beschweren, er lebt auch von dem Geld", erzählt sie und verrät: "Er verdient halt nicht mal ansatzweise so viel Geld wie ich." Die 29-Jährige beteuert, der teure Lifestyle des Paares sei ohne ihre Einnahmen mit Erotikbildern nicht zu finanzieren – insbesondere in puncto Wohnung übernehme sie den Großteil der Rechnungen.

Dieser Darstellung widerspricht Marwin nun in einem TikTok-Clip vehement. "Aktueller Mythos: Ich habe von OnlyFans mit profitiert", beginnt er das Video und erklärt dann mit Nachdruck: "Nein, ich habe davon keinen einzigen Cent gesehen. Es war ihr Lifestyle, nicht mein Lifestyle." Das Paar habe alle Ausgaben strikt 50/50 geteilt. Die einzige Ausnahme sei die Möblierung ihrer Wohnung gewesen – dies rechtfertigt Marwin mit der Begründung, es habe sich dabei um Dinge gehandelt, die er "persönlich so nicht brauchte".

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema OnlyFans bei "Temptation Island V.I.P." für Ärger sorgt. Schon zu Beginn der Staffel machte Marwin deutlich, dass er der Karriere seiner Partnerin mit gemischten Gefühlen gegenübersteht. "Als Freund verletzt mich das natürlich extrem", gab er zu, gestand sich aber auch ein: "Aber rein sexuell gesehen, finde ich es halt extrem geil. Passt irgendwie nicht so ganz zusammen, ist aber so."

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

Instagram / marwin.klute Marwin Klute und "Temptation Island"-Melissa