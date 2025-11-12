Darum gingen Vanessa Nwattu und Aleks zur Paartherapie

Vanessa Nwattu (25) gibt bei Temptation Island V.I.P. intime Einblicke in ihre Beziehung mit Aleksandar Petrovic (34). Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt, dass es nach der Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zu einem Tiefpunkt in ihrer Beziehung gekommen sei: Sie fühlte sich nicht mehr geliebt und dachte über eine Trennung nach. "Wir hatten einfach den Respekt voreinander verloren. Wir haben uns auch Sachen an den Kopf geworfen, die schwer aufzuarbeiten waren, weil es sehr viel Schmerz bei beiden hinterlassen hat", schildert sie.

Schon vor dem Sommerhaus sei es zwischen Vanessa und Aleks nicht ideal gelaufen – danach sei alles aber nur noch schlimmer geworden. Um ihre Beziehung zu reparieren, entschieden sich die beiden für eine Paartherapie. Mit der Hilfe einer Therapeutin konnten sie ihre Probleme endlich richtig angehen. "Wenn man den Respekt verliert, ist das ein alarmierendes Zeichen. Deswegen bin ich froh, dass wir einen Weg gefunden haben, das rauszuräumen beim anderen rauszuräumen", betont Vanessa.

Auch wenn die Therapie geholfen hat – aktuell steht es um die Beziehung von Aleks und Vanessa nicht gerade gut. In der aktuellen Folge von "Temptation Island V.I.P." fällt Aleks durch abwertende Kommentare gegenüber Frauen auf. Auf Instagram zeigte sich Vanessa fassungslos über das Verhalten ihres Verlobten. "Was soll man nach solchen Szenen fühlen?", fragte sie und erklärte: "Wenn man sich aktuell das Internet anschaut, sind die Reaktionen verständlich und auch nachvollziehbar."

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

