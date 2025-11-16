Er sichert sich die "Wer stiehlt mir die Show?"-Moderation

In der vergangenen Woche hat Olli Schulz (52) es geschafft: Der Musiker setzte sich bei Wer stiehlt mir die Show? gegen Joko Winterscheidt (46) durch und konnte ihm tatsächlich die Show abluchsen. Daraufhin durfte Olli die nachfolgende Episode selbst gestalten: Als ambitionierter Moderator präsentiert er am Sonntagabend eine Ausgabe ganz im Stil der Videospielreihe "Grand Theft Auto", samt Neonlichter, Autos und Molotowcocktails. Am Ende eines unterhaltsamen Abends wird es allerdings wieder ernst: Wird er sich als neuer Moderator der Show halten können?

Wildcard-Kandidatin Viktoria fliegt als Erstes raus, darauf folgt Olli Dittrich (68) und schließlich Karoline Herfurth (41). Was bedeutet: Joko hat es ins Finale geschafft. In der letzten Kategorie verfügt er sogar über drei Vorteile, die ihm das Quizzen gegen Olli erleichtern sollen. Dennoch liefern sich die beiden einen harten Kampf – in dem der Liedermacher schlussendlich unterliegt. Somit hat Joko seine Show erfolgreich zurückerobert und moderiert in der kommenden Woche die letzte Folge der zehnten Staffel.

Obwohl er sich als Moderator der beliebten Quizshow nicht dauerhaft halten konnte, hat Olli das Publikum längst auf seine Seite gezogen. Seine 80er-Jahre-Inszenierung kommt bei den Fans auf X besonders gut an. "Ich liebe einfach alles daran", schreibt ein User. "Können wir mal kurz festhalten, wie viele Details und Liebe in dieser Kulisse stecken?", hält ein anderer fest. Ein Zuschauer stimmt zu: "Es ist einfach immer wieder wahnsinnig, was für eine Riesenshow aus 'Wer stiehlt mir die Show?' geworden ist. Und jede Folge ist kreativ und mit Liebe zum Fernsehen gemacht. Ausnahmslos jede." Ein Fan stichelt sogar: "Wie Stefan Raab gerade zu Hause sitzt und versucht zu lernen, wie man eine gute Show macht..."

Joyn/Julian Mathieu "Wer stiehlt mir die Show?"-Stars 2025

IMAGO / Stephan Wallocha Olli Schulz, Musiker

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

