"Temptation Island V.I.P."-Drama: Aleks Petrovic äußert sich

Die aktuelle Folge von Temptation Island V.I.P. versetzte das Netz in Aufruhr. Im Fokus der Diskussion: Aleksandar Petrovic (34), dessen Verhalten Zuschauer und Fans schockierte. Der Realitystar übte sich daraufhin zunächst in Zurückhaltung – nun teilt Aleks in seiner Instagram-Story aber ein Statement zu den Szenen. "Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren. Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen, beziehungsweise für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen", schreibt er und gesteht: "Ich war in gewissen Situationen mega unreflektiert, verletzend und habe aus der Emotion und Enttäuschung heraus gehandelt."

Die Kritik an Aleks ging teilweise aber über das von ihm in der Show gezeigte Verhalten hinaus. Seine Erzählungen über die Verlobungsnacht mit Vanessa Nwattu (25) schockierten einige Nutzer. Auch dazu bezieht der Fame Fighting-Star nun Stellung. Er betont: "Selbstverständlich ist es niemals zu sexuellen Übergriffen gekommen. Ich hoffe auch schwer, dass derartige Lügen und Beleidigungen nicht weiter verbreitet werden. Die Situation muss nicht durch sowas unnötig weiter hochgepumpt werden." Dennoch zeigt er sich weiter einsichtig: "Ich übernehme natürlich die volle Verantwortung für mein Verhalten und sehe ein, dass sowas ein absolutes No-Go ist."

Aleks kündigt außerdem an, dass in den kommenden Tagen noch ein ausführliches Statement kommen werde. Dass er sich bislang nur schriftlich meldet, könnte die Gerüchteküche weiter anheizen. Angeblich soll der einstige Love Island-Kandidat aktuell für ein Format drehen. Auf Social Media wurde bereits gemunkelt, dass es sich dabei um Prominent getrennt handeln könnte. Auch wenn Vanessa und Aleks sich vor dem offiziellen Ende der "Temptation Island V.I.P."-Ausstrahlung nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern dürfen, sind sich die meisten inzwischen sicher, dass ihre Liebe dieses Format nicht überlebt hat.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025