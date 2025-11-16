Dakota Fanning hofft auf Familiengründung in ihren 30ern

Dakota Fanning (31) hat in einem neuen Interview mit Byrdie offen über ihren Kinderwunsch und ihre Pläne für das kommende Jahrzehnt gesprochen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit ihre privaten Angelegenheiten selten öffentlich gemacht hat, erklärte, dass sie sich darauf freue, Kinder in den Dreißigern zu bekommen. "Ich wollte immer Kinder – das war nie eine Frage für mich. Es fühlt sich so an, als würde dieses Jahrzehnt den nächsten Abschnitt in meinem Leben einläuten", verriet sie. Dabei hofft sie, bald ihre Dating-Phase hinter sich lassen zu können und ihrer Vision eines erfüllten Familienlebens ein großes Stück näherzukommen.

In früheren Interviews sprach Dakota bereits darüber, dass sie ihre Karriere und ihr Privatleben in Einklang bringen möchte, um sich die Möglichkeit zu bewahren, eines Tages Mutter zu werden. Gegenüber Porter erzählte sie: "Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Kinder und gegen die Karriere entscheiden. Ich hatte schon immer den Wunsch, Kinder zu kriegen." Dakota, die die Filmwelt schon in jungen Jahren als ihre zweite Heimat kennenlernte, betont, wie glücklich sie sich dank der Unterstützung ihrer Eltern schätzt. Nichtsdestotrotz plane sie, ihren zukünftigen Nachwuchs abseits des Rampenlichts großzuziehen.

Auch wenn der Hollywoodstar hofft, dass das Dating-Leben bald ein Ende hat, scheint er aktuell verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, potenzielle Partner kennenzulernen. Erst vor wenigen Monaten verriet die Blondine gegenüber Vanity Fair, dass sie sich auf der exklusiven Dating-App Raya angemeldet hat. Ob das Online-Dating erfolgreich gewesen ist, verriet die Blondine bislang aber noch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning bei der TV Sidebar Screening von "All Her Fault" auf dem SCAD Savannah Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning, Schauspielerin