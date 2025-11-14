Tom Cruise schickt Dakota Fanning seit 20 Jahren Schuhe

Dakota Fanning (31) hat ein ganz besonderes Geburtstagsritual mit Tom Cruise (63) enthüllt. Während ihres Auftritts in der Talkshow "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (57) verriet die Schauspielerin, dass Tom jedes Jahr zu ihrem Geburtstag ein Paar Schuhe schickt. Diese Tradition hält der 63-Jährige seit 20 Jahren aufrecht. Dakota bestätigte auf Nachfrage des Moderators, dass die Schuhe "wirklich schön" sind. Selbst Brittany Snow (39), die ebenfalls Gast in der Show war, zeigte sich von dieser Geste beeindruckt und befragte Dakota neugierig nach weiteren Details.

Die Verbindung zwischen Dakota und Tom entstand 2005 während der Dreharbeiten zu Steven Spielbergs (78) Blockbuster "Krieg der Welten". In dem Film, der auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells basiert, spielte Tom Dakotas Vater, der alles tut, um seine Kinder vor einer Alien-Invasion zu schützen. Dakota fügte hinzu, dass Tom sogar darauf achtet, dass die Schuhgröße ihrer Geschenke sich über die Jahre ihrem Wachstum angepasst hat.

Tom wird in der Branche nicht nur für sein schauspielerisches Talent, sondern auch für seine Großzügigkeit und Loyalität geschätzt. Dakota, die als Kind durch ihre Rolle in "Ich bin Sam" berühmt wurde, äußerte sich begeistert über die kontinuierliche Aufmerksamkeit ihres Filmvaters, der diese Tradition offenbar nie vergessen hat. Aber Schuhe sind nicht das einzige Geschenk, das sie von dem Hollywood-Star erhalten hat, wie sie dem Magazin Harper's Bazaar im April 2024 verriet. Zu ihrem elften Geburtstag schenkte er ihr ihr erstes Handy, ein Motorola Razr.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dakota Fanning und Tom Cruise

Anzeige Anzeige

Imago Szene aus "Krieg der Welten" mit Tom Cruise und Dakota Fanning

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning im Juni 2024