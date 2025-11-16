Das ist über neuen Netflix-Hit mit Kostja Ullmann bekannt

Die Klappe ist gefallen: Die neue Netflix-Komödie "Mein bester Freund, seine Freundin und ich" ist jetzt offiziell abgedreht, wie DWDL berichtet. Mit Kostja Ullmann (41), Janina Uhse (36) und David Kross (35) in den Hauptrollen verspricht der Film bereits jetzt ein Highlight für Fans des Genres zu werden. Gedreht wurde die turbulente Geschichte um Freundschaft und Liebe in Köln, unter der Regie von Marco Petry, der schon bei dem Netflix-Hit "Spieleabend" Regie führte. Der Regisseur war auch diesmal am Drehbuch beteiligt, das er gemeinsam mit Janina Petry verfasste. Die Produktion lag in den Händen der renommierten Produktionsfirma Wiedemann & Berg, die für ihre erfolgreichen Filmprojekte bekannt ist.

Im Fokus der Handlung stehen Olli und Matze, beste Freunde seit Kindertagen, gespielt von Kostja und David. Das unzertrennliche Duo lebt zusammen, arbeitet im selben Maklerbüro und plant eine große Weltreise. Doch die Harmonie gerät ins Wanken, als Matze sich in Rebecca verliebt, gespielt von Janina. Für Olli endet damit die heile Welt, und er ist überzeugt, dass die neue Freundin seinen Freund verändert. Mit Unterstützung eines weiteren Kumpels schmiedet er Pläne, Rebecca aus dem Leben seines Freundes zu drängen – doch die weiß sich zu wehren. Der humorvoll inszenierte Konflikt verspricht reichlich Unterhaltung und tiefere Einblicke in zwischenmenschliche Dynamiken.

Kostja zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehwelt und blickte im vergangenen Jahr auf ein besonderes Jubiläum zurück: Seinen 40. Geburtstag. "Ich muss ehrlich zugeben: Das ist die erste Zahl, die etwas mit mir macht. Als ich im letzten Jahr zum ersten Mal darauf angesprochen wurde, dass ich 2024 schon 40 werde, musste ich schon kurz schlucken. Aber am Ende dachte ich dann: Es ist doch nur eine Zahl", erklärte Kostja im Gespräch mit t-online. Er stellte zudem selbstbewusst klar: "Mein gefühltes Alter ist eher so Anfang 30. Ich fühle mich gut, ich bin fit, ich darf tolle Rollen spielen, bin glücklich im Privatleben. Also kann ich mich nicht groß beschweren. Deshalb hänge ich die Zahl 40 nicht so hoch."

ActionPress Kostja Ullmann im November 2023 in Hamburg

Getty Images Janina Uhse in Cannes, Mai 2024

Getty Images David Kross bei der "Trautmann"-Filmpremiere in Zürich