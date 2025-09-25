Kostja Ullmann posiert mit heruntergelassener Hose im Netz

Kostja Ullmann (41) sorgte jetzt mit einem außergewöhnlichen Foto auf Instagram für Aufsehen. In seiner Story präsentiert sich der Schauspieler in heruntergelassener Hose und lediglich in Unterwäsche. Für zusätzlichen Blickfang sorgen schwarze Augenpflege-Pads, die er trägt. Doch das ist noch nicht alles: Auf seinem Oberkörper sind deutliche Abdrücke von Saugnäpfen erkennbar, seine Beine sind mit grünen Punkten bedeckt. Zu dem Bild scherzt er augenzwinkernd: "Gehe zum Film, haben sie gesagt."

Der freizügige Schnappschuss scheint demnach während Dreharbeiten entstanden zu sein. Was genau für eine Szene vorbereitet wurde oder zu welchem Film oder welcher Serie die Aufnahmen gehören, verrät der 41-Jährige noch nicht. Doch seine Fans feiern und lieben Kostjas unverkrampfte und humorvolle Art, die er eben auch gerne mal in den sozialen Medien zeigt. Inzwischen ist er bekannt dafür, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, und genau diese Authentizität bringt ihm jede Menge Sympathiepunkte ein.

Dass Kostja für seine Filmrollen einiges in Kauf nimmt, zeigte sich schon 2017 während der Dreharbeiten zu "Mein Blind Date mit dem Leben". Damals verkörperte er einen fast blinden jungen Mann. Um die Rolle möglichst authentisch zu spielen, trug der Schauspieler spezielle Kontaktlinsen, mit denen er selbst nur noch einen Bruchteil sehen konnte. "Das ist in dem Falle so gewesen, dass ich die Kontaktlinsen nicht länger als drei Stunden pro Tag tragen durfte. Sonst hätte ich selbst erblinden können", erklärte er damals im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Kostja Ullmann, Schauspieler

Instagram / kostjaullmann_official Schauspieler Kostja Ullmann, September 2025

Netflix Kostja Ullmann in "Paradise"