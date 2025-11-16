Diamantring: Lucy Fallon hat sich an 30. Geburtstag verlobt

Große Freude bei Lucy Fallon (30): Die Schauspielerin hat sich an ihrem 30. Geburtstag verlobt und die frohe Nachricht auf Instagram geteilt. Dazu präsentierte sie stolz ihren funkelnden Verlobungsring und richtete rührende Worte an ihren zukünftigen Ehemann. "Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten", schrieb die "Coronation Street"-Darstellerin und markierte dabei ihren Partner Ryan Ledson. In den Kommentaren häuften sich daraufhin die Glückwünsche, darunter auch von Prominenten wie Chloe Kelly und Lily Gerrard.

Das freudige Ereignis fiel passenderweise mit Lucys rundem Geburtstag zusammen und sorgte für doppelte Feierlaune: Besonders der eindrucksvolle Diamantring, den Lucy auf Social Media präsentierte, zog die Blicke der Fans auf sich. "Ich beende das Geburtstagswochenende mit meinem besten Freund und Verlobten!", schrieb die Influencerin euphorisch zu einem Schnappschuss mit ihrem Schatz, auf dem sie den funkelnden Ring am Finger zeigte.

Lucy, die durch ihre Rolle in der beliebten britischen Serie "Coronation Street" bekannt wurde, gibt ihren Followern auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Ihr Partner Ryan ist Fußballspieler und beide sind seit 2020 liiert. Anfang dieses Jahres begrüßten sie bereits ihr zweites gemeinsames Kind: eine Tochter namens Nancy Margaret. Die beiden haben außerdem einen zweijährigen Sohn, der den Namen Sonny hört.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon und ihr Partner Ryan Ledson, November 2025

Instagram / lucyfallonx Ryan Ledson und Lucy Fallon

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon und ihre Tochter Nancy Margaret Ledson