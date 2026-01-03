Kritik an Schlagerboom: Florian Silbereisen verteidigt Show

Florian Silbereisen (44) sieht sich nach der Ausstrahlung seiner beliebten "Silvester-Schlagerboom"-Show mit ungewohnt scharfer Kritik konfrontiert. Fans bemängelten laut oe24 online, dass die Gästeliste der Sendung wenig Abwechslung biete und immer wieder dieselben Stars zu sehen seien. "Nur noch erbärmlich" und "Werdet kreativer, ARD" lauteten einige der Kommentare in den sozialen Medien. In der glanzvollen Show, die in der Basketballarena des FC Bayern München stattfand, führte der Moderator wie gewohnt durch den Abend. Zwischen Lob für die Stimmung und Kritik an der Gästeliste entwickelte sich eine hitzige Diskussion darüber, mit wem Florian eigentlich privat ins neue Jahr feiert.

In einem Interview mit dem Blick verteidigte Silbereisen die Auswahl der Gäste und wies die Vorwürfe entschieden zurück. "Das sehe ich überhaupt nicht", erklärte der Entertainer und betonte, dass er in den letzten Jahrzehnten vielen neuen Künstlern eine Plattform geboten habe. Er nannte unter anderem Ross Antony (51), Maite Kelly (46), Giovanni Zarrella (47) und Eloy de Jong (52) als Beispiele für Stars, die durch seine Shows gefördert wurden. Außerdem zog er einen Vergleich zum Fußball: "In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool." Ein klarer Hinweis darauf, dass er in festen Gesichtern eine sichere Basis für den Erfolg der Sendung sieht.

Silbereisen, der sich seit Jahren als feste Größe im Schlager-Universum etabliert hat, gilt als Perfektionist in seiner Arbeit. Der Moderator, Sänger und Schauspieler zeigte sich schon in der Vergangenheit gegen Kritik resistent und ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Privat hält sich Silbereisen oft bedeckt, ist jedoch immer wieder offen für humorvolle Einblicke hinter die Kulissen seiner Arbeit. Seine Fans schätzen ihn für seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit – Eigenschaften, die möglicherweise auch diesmal dafür sorgen, dass der Sturm der Entrüstung schnell verebbt.

Imago Florian Silbereisen bei der Liveshow Silvester-Schlagerboom 2026 im BMW Park München

Imago Florian Silbereisen feiert mit Roland Kaiser, Nicole, Heinz Rudolf Kunze und Stefan Mross beim Silvester-Schlagerboom 2026 in München

Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerbooom 2026 – Die Wunderlichtershow! im BMW Park in München

Imago Florian Silbereisen und Samantha Fox auf der Bühne beim Silvester-Schlagerbooom 2026 im BMW Park in München

Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München