Teure Brosche überrascht Experten bei "Bares für Rares"

Die Kandidaten Sven und Marianne Kübler aus Haan brachten bei Bares für Rares nun eine Brosche mit, die nicht nur die Aufmerksamkeit der Händler, sondern auch die der Zuschauer auf sich zog. Das kunstvolle Stück im Art-déco-Stil, besetzt mit Altschliff-Brillanten von insgesamt 6,67 Karat, wurde laut Bild um 1922 erworben und beeindruckte sowohl Horst Lichter (63) als auch Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel. Besonders bemerkenswert war auch das Kästchen, in dem die Brosche lag, ein seltenes Exemplar des Hofjuweliers Heinrich Bleyer. Die Expertise konnte sich sehen lassen und der Wert der Brosche wurde auf 7.000 bis 8.000 Euro geschätzt. Für die Küblers, die ursprünglich nur mit einem Betrag zwischen 2.500 und 3.000 Euro gerechnet hatten, war dies ohnehin eine Sensation.

Im Händlerraum entfachte das Schmuckstück daraufhin einen wahren Bieterwettstreit, denn schon das edle Kästchen zog Aufmerksamkeit auf sich. Wolfgang Pauritsch (53) deutete humorvoll an, dass hohe Summen nötig sein würden, um die Brosche zu ergattern: "Wir müssen zur Bank laufen, glaub' ich." Aus einem Einstieg von 3.000 Euro wurden binnen Sekunden 5.000. Am Ende setzte sich Julian Schmitz-Avila (39) durch und nahm die Brosche für 6.300 Euro mit. Auch wenn der finale Betrag die Expertise knapp verfehlte, freuten sich die Küblers über das Doppelte ihres ursprünglichen Wunschpreises.

Die Verhandlungen bei "Bares für Rares" haben in der Vergangenheit schon oft für Spannung gesorgt, sei es durch beeindruckende Fundstücke oder kuriose Geschichten. Doch nicht immer läuft alles reibungslos wie bei Familie Kübler: So führte vor Kurzem ein unsachgemäßer Versuch, den Charme eines antiken Objekts zu bewahren, bereits zu einem erheblichen Wertverlust. Eine Familie, die einen alten Reisekoffer präsentierte, musste feststellen, dass ihre Reinigung den Schätzwert auf kaum mehr als einen Bruchteil des möglichen Originals reduzierte. Es bleibt abzuwarten, welche Schätzungen die Fans in den nächsten Folgen begeistern werden.

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

