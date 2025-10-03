So viel verdient Horst Lichter bei "Bares für Rares" im Jahr

Seit 2013 begeistert Horst Lichter (63), bekannt für seinen unverkennbaren Schnurrbart und seine sympathische Art, die Zuschauer von Bares für Rares. Die Trödelshow im ZDF ist ein Dauerbrenner und zieht täglich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Für seine Rolle als Gastgeber der beliebten Sendung kann sich der einstige Fernsehkoch über ein beeindruckendes Jahresgehalt freuen: Stolze 1,7 Millionen Euro streicht Horst laut der Zeitung Welt am Sonntag Jahr für Jahr ein. Damit ist er der zweithöchstbezahlte Moderator des Senders – lediglich Markus Lanz (56) verdient mit knapp zwei Millionen Euro noch etwas mehr.

Seine Karriere begann jedoch weit weg vom Trödelgeschäft, nämlich als TV-Koch. In Sendungen wie "Lafer! Lichter! Lecker!" kochte sich Horst mit guten Rezepten und viel Witz in die Herzen der Zuschauer. Mit "Bares für Rares" wagte er 2013 einen unerwarteten Karriereschritt. Selbst ZDF-Verantwortliche hatten Zweifel, wie Horst in einem Gespräch mit Barbara Schöneberger (51) in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet: "Horst, komm, Trödel funktioniert nicht im Fernsehen", habe ihm damals der Intendant gesagt. Doch der Moderator setzte sich durch – und bewies mit dem gigantischen Erfolg der Sendung, dass er den richtigen Riecher hatte.

Privat ist der Moderator trotz seines Erfolgs bodenständig geblieben und genießt die Zeit mit seiner Familie. Bekannt für seine lebensfrohe Art, betont Horst immer wieder, wie wichtig es ihm ist, das Wesentliche im Blick zu behalten. Seine Frau und die drei Kinder sind dabei sein größter Halt. Dass er einmal zu den Topverdienern im Fernsehen gehören würde, hätte er sich früher niemals träumen lassen – schließlich begann seine TV-Karriere eher durch einen Zufall.

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Getty Images Markus Lanz, Moderator

ZDF Bei "Bares für Rares" wird eine Jardinière für 2.200 Euro gekauft

