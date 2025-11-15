Anderer Mann? Nikola Grey kommentiert Kims Rosen-Bouquet

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) hatten gerade erst ihren Jahrestag, doch ausgerechnet jetzt knistert es nicht romantisch, sondern angespannt zwischen den beiden Realitystars. Während der Tattoo-Liebhaber in den vergangenen Tagen weitgehend von der Bildfläche verschwunden ist und sich online nur selten meldet, postete Kim am Freitag ein Foto von Dutzenden roten Rosen – ein Meer aus Blüten, das sofort die Kommentarspalten zum Brodeln brachte. Jetzt kommentiert auch Nikola das Spektakel auf Instagram: "Von wegen, man möchte keinen Streit oder Rosenkrieg. Nachdem, was man sich geleistet hat, noch so was zu posten? Ich weiß ganz genau, von wem diese Rosen sind."

Wer steckt hinter dem opulenten Bouquet, fragten die Fans. Die Influencerin dämpfte die Spekulationen umgehend und stellte klar, dass die Blumen nicht von Nikola kommen. Aber von wem sind sie dann? Mit dem Satz: "Ich weiß ganz genau, von wem diese Rosen sind" könnte Nikola auf einen neuen Mann in Kims Leben anspielen. Offenbar ist der Dubai-Auswanderer nicht erfreut über das Blumenmeer, das seiner Ehefrau zugestellt wurde.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Influencerin auf Social Media berichtet, dass Nikola plötzlich spurlos aus dem gemeinsamen Zuhause in Dubai verschwunden sei. Zunächst war Kim noch besorgt und wandte sich öffentlich an ihre Follower. Später sah sie sich jedoch mit dem Vorwurf konfrontiert, einen Rosenkrieg zu provozieren. "Nikola möchte anscheinend einen fetten Rosenkrieg starten, auf den ich wirklich keine Lust habe", schrieb sie an ihre Fans. Besonders enttäuscht zeigte sich die Reality-Darstellerin darüber, dass sie mit den drei Welpen und jeder Menge Arbeit allein gelassen wurde.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey zeigt ihr Rosenbouquet

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

