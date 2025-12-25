Ohne Nikola: Kim Virginia Grey feiert Weihnachten allein

Kim Virginia Grey (30) hat Heiligabend ohne ihren Ehemann verbracht. In ihrer Instagram-Story schilderte die Reality-TV-Bekanntheit ihr ruhiges Fest am 24. Dezember zu Hause. An ihrer Seite waren ihre drei kleinen Fellnasen, mit denen sie Filme geschaut, gebetet und in alten Kinderfotos gestöbert habe. Ihren Followern kündigte Kim an, die Bilder von früher zu teilen: "Werde ich euch [die Bilder] spätestens morgen mal screenshotten und hier posten." Zudem machte sie deutlich, dass sie nicht mit Nikola gefeiert habe. Ihre Botschaft an alle, die sich an Weihnachten allein fühlen: "Ihr seid nicht allein, das ist auch gar nicht schlimm, Mäuse."

Ihre Worte fielen inmitten einer festlichen Zeit, in der viele Fans vielleicht auf eine Reunion von ihr und Nikola gehofft hatten. Stattdessen zeigte Kim den bodenständigen Alltag eines stillen Feiertags. Besonders die Ankündigung, alte Kinderbilder zu veröffentlichen, sorgte für Neugier: Kim stellte selbstironisch in Aussicht, daran zu zeigen, "wie viel Veränderung tatsächlich in meinem Gesicht stattgefunden hat". Hinweise auf gemeinsame Pläne mit Nikola blieben aus; nach eigener Aussage fand das Weihnachtsfest getrennt statt.

Bereits wenige Tage zuvor hatte die Influencerin in ihrer Instagram-Story ein klares Update zu ihrer Ehe gegeben. Nach Wochen voller Streit, Funkstille und geplatzter Pläne stand fest: Nikola würde vorerst nicht mehr bei ihr wohnen. Kim betonte offen: "Nach allem, was passiert ist, hat es Zeit gebraucht... und die braucht es auch weiterhin... um für uns herauszufinden, was im Moment der richtige Weg ist." Dass sie und der ehemalige Promis unter Palmen-Star sich eine räumliche Trennung gönnen, sei ein bewusster Schritt, wie sie weiter erklärte: "Alles, was ich dazu aktuell sagen kann, ist, dass wir uns erstmal räumlich trennen und bewusst Abstand nehmen, um die Situation für uns sortieren zu können." Ob es für beide künftig eine gemeinsame Perspektive gibt, ließ Kim offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen