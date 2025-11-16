Nach Unfall: Jochen Schweizer muss erneut operiert werden

Jochen Schweizer (68) muss erneut unters Messer: Zwei Jahre nach seinem folgenschweren Skiunfall steht für den Unternehmer und Extremsportler eine weitere Operation an – und das bald. In München ringt Jochen derzeit mit heftigen Schmerzen und massiven Komplikationen am Knie, wie er gegenüber Bild schildert. Nachts halte ihn das Pochen im Bein wach, trotzdem arbeite er weiter und halte Termine ein. "Heute Nacht war es schlimm. Ich bin um zwei Uhr aufgewacht, es hat so wehgetan, da musste ich starke Schmerzmittel nehmen", merkte Jochen gegenüber dem Blatt an. Während er sich auf mehrere Wochen Auszeit einstellt, bringt er noch wichtige Projekte auf die Zielgerade und organisiert bereits die Zeit nach dem Eingriff.

Der Hintergrund: Nach dem Sturz hatte Jochen mehrere lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und wurde bereits mehrfach behandelt. Nun bereiten ihm neue Befunde Ärger – sein lädiertes Knie macht dicht, die alte Prothese ist das Problem. Trotzdem schob der Sportler den Eingriff hinaus, um ein Herzensprojekt fertigzustellen: Die Jochen-Schweizer-Arena bei München sollte vollständig mit eigenem Solarstrom laufen. Dafür ließ er eine lange Leitung zur Photovoltaikanlage verlegen und trieb die Zertifizierung voran. Parallel quälte er sich durch Training, oft mit Schiene und in einem EMS-Anzug. "Ich bin 69, aber komplett austrainiert", betonte er gegenüber dem Magazin. Für die Reha hat Jochen schon Zimmer und Programm parat, Weihnachten möchte er zu Hause verbringen.

Jochen gilt als Wegbereiter des Bungeespringens in Deutschland. Außerdem ist er unter anderem aus Die Höhle der Löwen bekannt und trat unter anderem in Germany's Next Topmodel auf. Während des Interviews macht er deutlich, was ihn antreibt: Disziplin, Verlässlichkeit und das Bedürfnis, ein Vorbild für Team und Familie zu sein. "Ich möchte mein Momentum aufrechterhalten. Immer", erzählte er. Seit rund 18 Jahren steht seine Partnerin Alina Kalashnikova an seiner Seite, die die Rastlosigkeit des Unternehmers kennt.

Mathis Wienand / Getty Images Jochen Schweizer beim Deutschen Filmpreis 2016

ActionPress Unternehmer Jochen Schweizer

