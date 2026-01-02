Anna-Maria Ferchichi zeigt ihre neue Villa in Deutschland

Im Leben von Anna-Maria Ferchichi (44), ihrem Mann Bushido (47) und ihren Kindern steht im Jahr 2026 eine Veränderung an. Seit ein paar Jahren leben sie in Dubai, in Zukunft werden sie aber zwischen den Emiraten und ihrem Zweitzuhause in Deutschland pendeln. Passend zum Jahresstart beziehen sie ihre neue Villa in München. Auf Instagram präsentiert die Influencerin nun ihr prachtvolles neues Zuhause: ein beeindruckendes Anwesen inklusive großem Garten und Pool. In einem weiteren Clip gewährt sie einen Einblick ins Innere: ein riesiges Wohnzimmer und eine luxuriös aussehende obere Etage mit Kronleuchtern, vertäfelten Wänden und glänzendem Marmorboden.

Zu dem Video schreibt Anna-Maria einen Text, in dem sie ihre neue Wohnsituation näher erklärt. "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln. Dubai ist wundervoll, wir haben dort großartige Freunde, viele schöne Erinnerungen und fühlen uns sehr verbunden. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause", schildert die 44-Jährige und fügt hinzu: "Deshalb werden wir wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen, den Garten genießen und neue Alltagsmomente sammeln. Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen." Die achtfache Mama freue sich darauf, die Villa einzurichten und die Räume mit Leben zu füllen. Sie wolle "Schritt für Schritt ein wunderschönes Zuhause" schaffen, in dem sich die Großfamilie wohlfühlt.

Neben dieser Veränderung hat sich auch in der Beziehung zwischen Anna-Maria und Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, eine Menge getan. Vor einigen Wochen schockten sie ihre Fans mit der Nachricht, sich räumlich getrennt zu haben. Aufgeben schien für sie aber keine Option zu sein: Die beiden Podcaster arbeiten intensiv an ihren Problemen und setzen alles daran, sie mithilfe einer Paartherapie in den Griff zu bekommen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Neues Zuhause von Anna-Maria und Anis Ferchichi in München

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025