Marc wird seit "Hochzeit auf den ersten Blick" öfter erkannt

TV-Gesicht Marc genießt gerade eine ganz neue Art von Aufmerksamkeit: Seit seiner Teilnahme an Hochzeit auf den ersten Blick wird er in der Öffentlichkeit immer häufiger erkannt – besonders, wenn er in größeren Städten unterwegs ist. Im Gespräch mit Promiflash schildert er eine Szene, die ihn selbst überrascht hat: Ein entspannter Abend mit Freunden, ein kurzer Stopp beim Dönermann in Hamburg – und plötzlich bitten zwei Berlinerinnen nicht um Hilfe beim Fotografieren, sondern um ein Foto mit ihm. Für Marc wurde dieser spontane Moment zum Highlight des Abends, weil die Frauen ihm erzählten, sie hätten sich genau so eine zufällige Begegnung erhofft.

Der TV-Neuling erzählt außerdem, dass viele Blicke inzwischen reflexartig auf seine Hand wandern: Ist da noch der Ehering – oder ist der ab? Gerade nach dem Finale der Show ist die Neugier groß, und Marc spürt das vor allem in der Großstadt. "Es bringt Spaß", sagt er im Interview und klingt dabei souverän. Er rechne damit, dass der Hype irgendwann nachlässt, doch Stress macht er sich deshalb nicht. Er halte es wie zuvor: rausgehen, unter Leute mischen, den Alltag leben. Verstecken komme für ihn nicht infrage, auch wenn die Selfie-Anfragen und kurzen Plaudereien inzwischen fester Bestandteil seiner Runden durch die City sind.

Privat wirkt Marc geerdet, nachdem die TV-Reise mit Marco zuletzt in einem klaren Schlussstrich endete. Er hatte die turbulente Zeit als anstrengend beschrieben und betont, wie viel Herz er investiert hatte. Umso bemerkenswerter ist, wie locker er nun mit dem kleinen Promi-Alltag umgeht: Freundliche Begegnungen nimmt er mit, kurze Fangespräche gehören dazu, und ein unerwartetes Foto am Imbiss kann den Abend aufhellen. Zwischen neuen Bekanntschaften und vertrauten Routinen sucht der ehemalige Kandidat spürbar die Balance – und bleibt dabei der Typ, der er auch vor der Kamera war: ansprechbar, freundlich, ohne große Show.

Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

