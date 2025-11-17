Anna-Maria Ferchichi hat Hund am Strand geschenkt bekommen

Anna-Maria Ferchichi (44) hat nun verraten, dass ihre Familie überraschenden Zuwachs bekommen hat – und zwar in Form eines kleinen Welpen mit dem charmanten Namen Marshmallow. Die Influencerin schilderte in ihrer Instagram-Story, wie sie am Strand einem Mann begegnete, der mehrere Hunde mit sich führte. Einer dieser Welpen, gerade einmal elf bis zwölf Wochen alt, spielte stundenlang mit ihren Kindern und eroberte die Herzen der Familie im Sturm. Schließlich entschied sie sich spontan, das niedliche Tier in ihre Familie aufzunehmen. "Wir haben ein neues Familienmitglied", verkündete Anna-Maria glücklich.

Der Neuzugang hat sich anscheinend bereits wunderbar ins Familienleben eingefügt. Zu Hause, wie in den Instagram-Aufnahmen zu sehen ist, tobt Marshmallow durch den Garten. Besonders die vierjährigen Drillinge Amaya, Leonora und Naima scheinen große Freude an ihrem neuen tierischen Freund zu haben. "Hier kann man nicht zum Strand gehen, ohne irgendwas mitzubringen", scherzte die Influencerin und deutete darauf hin, dass solche Begegnungen offenbar häufiger vorkommen.

Anna-Maria und ihr Mann Bushido (47), die in den letzten Monaten zweimal umgezogen sind, geben ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" sprechen die beiden über Alltagsmomente, Routinen mit den Kindern und kleine Geschichten, die zu Hause passieren. Auch in der Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" auf RTL+ lässt das Paar Zuschauer an seinem Zusammenhalt teilhaben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis neuer Hund Marshmallow

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub