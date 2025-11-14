Aleks Petrovic kündigt an: "Ich werde stärker zurückkommen"

Wie bereits angekündigt, meldet sich Aleksandar Petrovic (34) nach seinem ersten Statement zu den umstrittenen Temptation Island V.I.P.-Szenen erneut zu Wort. In seiner Instagram-Story zeigt sich der Reality-TV-Darsteller weiterhin einsichtig. Er verspricht seinen Fans, dass er "stärker zurückkommen" werde. "Ich zeige mich einsichtig! Ich muss mich für mein Verhalten entschuldigen und mich selbst akzeptieren, auch wenn ich rückblickend nicht stolz auf mein Verhalten bin", betont er.

Selbstoptimierung scheint weiterhin ein wichtiges Thema in Aleks' Leben zu sein – das gilt nun wohl auch in Bezug auf das Verhalten, das er in der aktuellen Temptation-Folge an den Tag legte. "Ich möchte zeigen, dass ich weiter an meinen Mankos arbeite, selbst wenn ich gleiche, ähnliche Fehler oder Muster wiederhole – Veränderung ist ein langer Prozess", schreibt er weiter und fügt hinzu: "Ich danke euch für die Kritik und Hinweise, so wird mir einfach vieles klarer und bewusster."

Auch wenn Aleks' Verhalten gegenüber den Verführerinnen und seine Aussagen über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) der Auslöser für das Entsetzen der Zuschauer waren, stand nicht nur der 34-Jährige, sondern auch die Produktion öffentlich in der Kritik. Der Sender reagiert nun ebenfalls auf den Shitstorm – inzwischen wird zu Beginn der besagten Folge eine Triggerwarnung eingeblendet. Diese lautet: "Diese Folge enthält Darstellungen von emotionalem Druck und toxischen Verhaltensmustern gegenüber Frauen. Diese Szenen können belastend wirken. Bitte schaut den Inhalt nur, wenn ihr euch emotional stabil genug fühlt."

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024