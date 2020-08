War Paris Hilton (39) in ernster Gefahr? Seit Monaten überschlagen sich die Schlagzeilen über den Sexskandal rund um den inzwischen verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66). Wie in einer neuen Dokumentation berichtet wird, soll der Investmentbanker systematisch minderjährige Mädchen unter falschem Vorwand in sein Haus gelockt und sie missbraucht haben. Bei seinen kriminellen Machenschaften soll er von seiner ehemaligen Assistentin und Geliebten Ghislaine Maxwell (58) unterstützt worden sein. Sie habe sogar versucht, Paris zu Jeffrey zu locken.

In der Dokumentation Surviving Jeffrey Epstein berichtet der Journalist Christopher Mason von einer Party, die vor zwanzig Jahren stattgefunden habe und die er damals gemeinsam mit seiner Freundin und Ghislaine besucht habe. Während der Feier habe die heute 58-Jährige Paris erblickt und sei sofort an ihr interessiert gewesen: "Oh mein Gott, wer ist das? [...] Sie wäre perfekt für Jeffrey. Kannst du uns vorstellen?", habe sie Christopher damals gebeten. Daily Mail zufolge soll die besagte Party im Jahr 2000 stattgefunden haben, sodass Paris zu dem Zeitpunkt in etwa 19 Jahre alt gewesen ist. Damals war die Millionenerbin noch unbekannt und arbeitete für eine Modelagentur, die des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump (74).

Offenbar hatte Ghislaine an dem besagten Abend dann auch tatsächlich Kontakt zu Paris aufgenommen, wie ein gemeinsamer Schnappschuss beweist, der in der Dokumentation gezeigt wird. Ob die Blondine später allerdings auch Jeffrey vorgestellt wurde, ist nicht klar. Dafür weist Mason jedoch daraufhin, welche Rolle Ghislaine in dem Sexskandal gespielt haben könnte: "Es ging das Gerücht um, dass Ghislaine in New York auf der Suche nach jüngeren Mädchen war."

