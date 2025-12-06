Mega-Comeback: Kate Walsh kehrt zu "Grey's Anatomy" zurück

Fans dürfen sich auf ein vertrautes Gesicht freuen: Kate Walsh (58) kehrt zu Grey's Anatomy zurück und schlüpft erneut in ihre Paraderolle als Dr. Addison Montgomery. Der Gastauftritt ist laut Variety im regulären US-Programm für Mittwoch, den 29. Januar 2026, angekündigt. Die Episode trägt den Titel "Strip That Down". Worum es in der Folge genau gehen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber: Die Kult-Ärztin meldet sich im ABC-Hit zur besten Sendezeit zurück.

Kate, die durch ihre Rolle als Dr. Addison Montgomery bekannt wurde, war zuletzt in den Staffeln 18 und 19 der Kult-Krankenhausserie zu sehen. Schon damals zeigten sich die Fans der Serie begeistert von Kates Comeback. Als ehemalige Hauptfigur und spätere Gastdarstellerin hat sie die Serie über die Jahre entscheidend geprägt. Ihre Rückkehr wird als Highlight der aktuellen Staffel gehandelt, die weiterhin mit einer treuen Fangemeinde und starken Zuschauerzahlen punktet. Der Episodentitel und der Hype um Kates Rückkehr lassen bereits auf spannende Entwicklungen hoffen.

Abseits der Serie hat Kate, die am 13. Oktober 1967 geboren wurde, in den letzten Jahren an verschiedenen Projekten gearbeitet – als Schauspielerin und Produzentin. Die charismatische Darstellerin feierte mit "Grey's Anatomy" große Erfolge und bekam sogar ein eigenes Spin-off mit dem Titel Private Practice, in dem Dr. Addison Montgomery im Mittelpunkt stand. In Interviews erwähnt Kate immer wieder, wie sehr ihr die Rolle am Herzen liegt. Für Fans der Serie ist ihre Rückkehr ein emotionales Wiedersehen mit einer der prägendsten Figuren des "Grey’s"-Universums.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Walsh, 2019 bei der Premiere von "Umbrella Academy"