Kelly Ripa & Mark Consuelos: In Tarnoutfit bei Lolas Show

Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (54) haben ihre Tochter Lola mit einer besonderen Geste überrascht. Das Paar reiste heimlich nach London, um Lolas erstes Live-Konzert anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen EP zu erleben. Obwohl die 24-Jährige ihre Eltern gebeten hatte, nicht zu kommen, wollten die stolzen Eltern diesen Moment nicht verpassen. Bei ihrem Auftritt in einem kleinen Club mit rund 150 Gästen versteckten sich die beiden am Rand der Veranstaltung und filmten stolz Lolas Performance. Dabei hatten sie sich sogar mit Hüten im Peaky-Blinders-Stil getarnt, um nicht aufzufallen.

Mark erzählte in ihrer Sendung "Live with Kelly and Mark", wie sie heimlich versuchten, Lola zu erleben, ohne sie nervös zu machen. Die enge Lokalität machte es jedoch schwierig, unbemerkt zu bleiben. Mark kroch sogar unter Kellys Arm, um sie live zu sehen und nicht nur durch den Kameraausschnitt. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen entdeckte Lola ihre Eltern während der Show, wie ein veröffentlichtes Video von HELLO! zeigt. Hinter der Bühne folgte ein emotionaler Moment zwischen der Sängerin und ihren gerührten Eltern. Kelly lobte ihre Tochter später als "unglaublich" und "sehr beeindruckend".

Kelly und Mark, die seit 1996 verheiratet sind und sich während ihrer Arbeit an der Serie "All My Children" kennenlernten, sind Eltern von drei Kindern: Lola, Michael und Joaquin. Die Moderatorin hat oft über die öffentliche Wahrnehmung ihrer Familie gesprochen, da ihre Talkshow-Zuschauer die Kinder beim Aufwachsen begleiteten. Heute genießt das Paar sein Leben als "Empty Nester", auch wenn Mark mittlerweile neugierig die Badezimmer seiner ausgezogenen Kinder inspiziert, wie er in einer Talkshow humorvoll verriet. Die Familie bleibt trotz der Distanz eng verbunden, wie diese liebevolle Aktion erneut bewies.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Ehemann Mark Consuelos in ihrer gemeinsamen Talk-Show "Live with Kelly and Mark"