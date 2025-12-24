Darum zog sich Kelly Ripa von der Schauspielerei zurück

Kelly Ripa (55), die seit über zwei Jahrzehnten das Gesicht der erfolgreichen Talkshow "Live with Kelly and Mark" ist, hat verraten, warum sie die Schauspielerei zugunsten ihrer Moderation zurückgeschraubt hat. In einem Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte die Moderatorin, dass sie ihre Prioritäten anders gesetzt habe: "Es ist nicht so, dass ich es nicht liebe, aber ich bin diesem Job und meinem Podcast voll und ganz verpflichtet." Seit sie 2001 zum festen Bestandteil der Show geworden ist, hat sie keine größere Rolle mehr angenommen. Ihr Ehemann, Mark Consuelos (54), hingegen bleibt der Schauspielerei treu und wird demnächst in "Scream 7" zu sehen sein.

Die Entscheidung, weniger zu schauspielern, begründet Kelly auch mit ihrem Wunsch, für ihre Familie präsent zu sein. Die dreifache Mutter nimmt sich bewusst Zeit, um ihre drei erwachsenen Kinder zu unterstützen. Besonders stolz ist sie auf ihre Tochter Lola, die mittlerweile in der Musikszene Londons aktiv ist. Kellys Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Familie: Sie setzt außerdem auf ihren Podcast "Let's Talk Off Camera", der ihr eine zusätzliche kreative Plattform bietet. Während ihrer Zeit bei "Hope & Faith" (2003 bis 2006) konnte sie Erfahrungen sammeln, doch die Doppelbelastung durch die Arbeit in einer Sitcom und der täglichen Moderation einer Talkshow empfindet sie rückblickend als herausfordernd.

Eine Lektion, die sie aus ihrer Zeit bei "Hope & Faith" mitgenommen hat, prägt sie bis heute: die sogenannte "No-Assholes-Policy". Gemeinsam mit ihrer damaligen Kollegin Faith Ford setzte Kelly auf ein angenehmes Arbeitsklima, indem sie sich nur mit respektvollen Menschen umgab. Diese Einstellung hat sie später auch auf die Arbeit am Set von "Live with Kelly and Mark" übertragen. Abseits der Kamera genießt das Power-Couple Kelly und Mark ihre gemeinsame Zeit, bleibt aber auch im Berufsleben ein eingespieltes Team. Passend zur Vorweihnachtszeit erwartet die Fans am 24. Dezember eine thematische Weihnachtsfolge der Show.

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025