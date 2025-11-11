"Bauer sucht Frau"-Zickenkrieg? Diese Frauen lästern direkt

In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau fliegen schon früh die Fetzen. Auf einer romantischen Zugfahrt ins Erzgebirge sollen die Single-Frauen Sandra und Michaela eigentlich darauf gespannt sein, ihren gemeinsamen Herzbuben Thomas kennenzulernen. Doch die gute Stimmung lässt auf sich warten, denn bevor der Bio-Bauer überhaupt auftaucht, lassen sie an ihrer gegenseitigen Antipathie keine Zweifel. Sandra erklärt im Einzelinterview: "Der Blick von Michaela war, als ob sie mich auffressen will. Die war total geschockt. [...] Ich habe gleich gedacht, dass sie älter ist als ich. Sie sah auf jeden Fall älter aus."

Sandra macht keinen Hehl daraus, dass sie sich für sympathischer hält. Doch auch Michaela geht hart mit ihrer Kontrahentin ins Gericht. "Sie hat kürzere Haare als ich und ein paar mehr Rundungen", stellt die Soldatin fest. Von Harmonie ist in diesem Aufeinandertreffen zunächst keine Spur. Immerhin das Auftauchen des Mutterkuhhalters kann ihre Stimmung lockern. Thomas ist von beiden Hofdamen begeistert und stellt prompt fest: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Könnte sein, dass die Frauen das Eis bei mir brechen."

Angekommen im Zuhause des Landwirts, kommt das Dreiergespann schnell auf ein ernstes Thema zu sprechen. Den beiden Frauen fällt eine markante Narbe auf Thomas' Arm auf. Daraufhin erzählt der 39-Jährige von einem Wildunfall: Als er einst mit dem Auto unterwegs war, sprang ein Reh auf die Straße. Thomas versuchte daraufhin auszuweichen und zog sich eine zunächst unscheinbare Wunde zu. Doch die Lage war schlimmer als gedacht, wie er erklärt: "Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren."

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Michaela und Sandra und Bauer Thomas

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas, Michaela und Sandra

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2025

Anzeige