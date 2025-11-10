Heftiger Unfall: Darum hat "Bauer sucht Frau"-Thomas Narbe

Bei einem gemütlichen Frühstück auf dem Hof des Biobauern Thomas aus der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau fiel den beiden Hofdamen Sandra und Michaela eine auffällige Narbe an seinem Arm auf. Angesprochen auf die Verletzung, erklärte Thomas, diese stamme von einem Wildunfall: "Durch ein Reh." Beim Versuch auszuweichen, hatte er das Lenkrad verrissen und sich dabei schwer verletzt. Was zunächst wie eine oberflächliche Wunde aussah, entpuppte sich schnell als deutlich gefährlicher. "Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren", erzählte er seinen Begleiterinnen.

Schockiert reagierten Sandra und Michaela auf Thomas' Erzählung. "Da hattest du einen Schutzengel, wow!", kommentierte Sandra voller Mitgefühl. Auch Thomas selbst ist bewusst, wie viel Glück er in dieser Situation hatte: "Allerdings! Nicht bloß einen." Der Vorfall hat seine Sicht auf das Leben geprägt. Während die Hofwoche auf dem Bio-Bauernhof weitergeht, scheint Thomas die Schutzengel, die ihm damals das Leben retteten, symbolisch stets bei sich zu haben. Was dieser dramatische Moment für sein weiteres Leben bedeutete, lässt er jedoch offen.

Abseits des emotionalen Gesprächs lernt Thomas die beiden Frauen weiterhin besser kennen. Wie sich die Beziehungen zwischen dem Biobauern und den beiden Kandidatinnen entwickeln, können Fans von "Bauer sucht Frau" schon jetzt exklusiv auf RTL+ mitverfolgen. Die reguläre Ausstrahlung der nächsten Folge findet am Montag, dem 17. November um 20.15 Uhr auf RTL statt. Ob und wie Thomas sein Herz verschenken wird, bleibt ebenso spannend wie die Geschichten, die er und seine Hofdamen teilen.

RTL / Stefan Gregorowius Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2025

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Michaela und Sandra und Bauer Thomas

