Zum vierten Mal: "Bauer sucht Frau"-Kultpaar heiratet erneut

Bauer Josef und seine Frau Narumol haben erneut geheiratet! Das legendäre Paar aus der RTL-Sendung Bauer sucht Frau feiert damit bereits zum vierten Mal seine Liebe und hielt eine feierliche Zeremonie an einem ganz besonderen Ort ab. Auf einem Berg, der für die beiden voller Erinnerungen steckt, erneuerten sie ihr Eheversprechen. "Wir fahren mit der Seilbahn hoch und oben möchte ich dir nochmal den Heiratsantrag beziehungsweise das Eheversprechen nach 15 Jahren geben. Das ist ja schon eine lange Zeit", hatte Josef in der Sendung "Ralf, der Bauernreporter" angekündigt.

Der nostalgische Ort der freien Trauung war kein Zufall: Dort hatten Josef und Narumol während ihrer Zeit bei "Bauer sucht Frau" eins ihrer damals sehr prägenden Dates. Seit ihrem Kennenlernen in der fünften Staffel im Jahr 2009 hat das sympathische Paar eine Liebesgeschichte geschrieben, die Zuschauer immer wieder begeistert. Obwohl es bereits ihre vierte Eheschließung war, zeigte sich die 60-Jährige zu Tränen gerührt. "Der Josef hat es geschafft, mich zu halten. Und ich bin jung geblieben", schwärmte sie.

Dass sie über so viele Jahre hinweg glücklich miteinander sind, ist nicht nur für die Fans eine wahre Freude. Josef und Narumol teilen eine besondere Chemie, die auch abseits der Kameras spürbar ist. Für den 64-Jährigen liegt das Geheimnis einer funktionierenden Ehe im gegenseitigen Respekt, wie er in der Sendung preisgab. "Man muss Respekt füreinander haben und sich auch wieder versöhnen können. Nach jedem Gewitter kommt Sonnenschein, so ist das bei uns auch", so der Bauer.

Bauer Josef und Narumol beim RTL-Spendenmarathon am 22. November 2013

Bauer Josef und Narumol bei ihrer Hochzeit

GREGOROWIUS,STEFAN Narumol und Bauer Josef