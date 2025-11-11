Zwei Frauen, ein Bett: Zoff bei "Bauer sucht Frau"-Friedrich

In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hat Ackerbauer Friedrich aus Lippetal zwei Bewerberinnen zu sich eingeladen: Laura und Selina. Die beiden Frauen zeigten sich zunächst beeindruckt vom imposanten Haupthaus mit seinen rund 35 Zimmern, darunter ein Jagdzimmer und sogar ein spezielles Weihnachtszimmer. Doch die Stimmung trübte sich, als Friedrich das neue Wohnhaus präsentierte, in das die beiden einziehen sollten. Ein umfunktioniertes Büro und nur ein großes Bett sorgten für Unruhe. "Mit meiner Konkurrentin muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein Bett teilen", erklärte Selina sofort.

Das Haus, in dem die Frauen schlafen sollten, war früher der Wohnsitz von Friedrichs Großmutter und liegt ein paar Meter vom Haupthaus entfernt. Die Wohnsituation sorgte vor allem zwischen den beiden Bewerberinnen für Spannungen, da zentral die Frage stand, wie die Zimmer aufgeteilt werden. Obwohl Selina zunächst eine neutrale Entscheidung mithilfe eines Losverfahrens forderte, bot Laura an, das kleinere Zimmer zu übernehmen. "Ich kann hier ruhig schlafen", erklärte sie. Damit schwand die Sorge, dass die Betten-Situation das Kennenlernen auf dem Hof negativ beeinflussen könnte.

Friedrich gilt in der aktuellen Staffel als Publikumsmagnet: Der 29-jährige Ackerbauer hat so viele Zuschriften erhalten wie kein anderer Kandidat zuvor. Privat lebt er in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuanfang: Das imposante Familienhaus steht für die lange Geschichte des Hofes, während das kleine, eigene Zuhause daneben erst nach dem Auszug seiner Oma zu ihm gehörte. Während er selbst im Wohnhaus der beiden Frauen keinen Platz findet, bleibt die Frage offen, welche der beiden Bewerberinnen letztlich sein Herz erobern wird – Laura, die mit ihrer Kompromissbereitschaft überzeugt, oder Selina, die klare Vorstellungen von ihrer Zukunft hat.

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Selina und Laura mit Bauer Friedrich

