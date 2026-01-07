Jennifer Aniston verrät Geheimnis von makellosem Traumkörper

Jennifer Aniston (56) ist auch Mitte 50 topfit. Das kommt allerdings nicht von irgendwoher. Ihr Geheimnis? Laut Daily Mail lautet es Pvolve. Dabei handelt es sich um eine wissenschaftlich fundierte Fitnessmethode, deren Konzept auf intensiven Übungen beruht, die die Körpermuskulatur und die Mobilität stärken. Die Schauspielerin arbeitet seit 2023 mit Pvolve zusammen – sie soll das Programm zu dem Zeitpunkt begonnen haben, um nach einer Verletzung wieder fit zu werden. Seitdem steht sie hinter dem Konzept und ihr neuestes Shooting zeigt, dass es wirkt. Auf den Werbefotos posiert Jennifer in einem bauchfreien Sport-Set, das ihre Bauchmuskeln in Szene setzt, und hat unter dem Arm locker einen Gewichtsball geklemmt.

Sport ist ein wichtiger Teil von Jennifers Alltag. Im Gespräch mit Hello! verrät sie, warum ihr Bewegung so viel Spaß macht: "Man kann das Training tatsächlich genießen, ohne sich zu überanstrengen und dabei eine unglaubliche Verwandlung erleben." Das Programm von Pvolve sei nach Jahren das, das ihrem Körper am besten tue. "Ich bin begeistert, weil ich auch weiß, dass ich, wenn ich mich nicht zu 100 Prozent fit fühle und nur 20 Minuten Zeit habe, auch nur 20 Minuten trainiere", erklärt sie weiter. Dass es in ihren strammen Zeitplan passe, sei das Beste daran.

Im Moment läuft es in Jennifers Privatleben wohl besser denn je. Neben ihrem gesunden Lebensstil ist sie auch endlich wieder verliebt. Seit November 2025 ist sie mit dem Hypnotherapeuten Jim Curtis zusammen. Die beiden sollen eine harmonische und ungewohnt öffentliche Beziehung führen. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die 56-Jährige kaum glücklicher sein könnte und ihre Liebe deshalb auch öffnet: "Jen ist mit Jim öffentlicher, weil sie Vertrauen in ihre Beziehung hat und wohin sie führt." Mit Jim fühle sie sich "endlich sicher", sodass sie die romantischen Momente "ohne Angst" teilen könne.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis