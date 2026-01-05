Jennifer Aniston freut sich auf das Jahr 2026 mit ihrem Jim

Jennifer Aniston (56) startet mit einem besonderen Strahlen ins neue Jahr. An ihrer Seite: Jim Curtis, Hypnotherapeut und Wellness-Experte, mit dem die Schauspielerin seit sechs Monaten liiert ist. Zuletzt sah man das Paar am 3. Januar bei einer Buchveranstaltung in Summerland, Kalifornien, wo Jennifer ihrem Partner liebevoll Rückhalt bot. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin People: "Jennifer fühlt sich sehr wohl und ist mit Jim besonders glücklich." Der Therapeut, der sich in seinem Beruf dafür einsetzt, Menschen zu helfen, soll besagter Quelle zufolge auch in der Beziehung "süß, unterstützend und ein echter Gewinn" für Jennifers Alltag sein.

Die beiden lernten sich durch gemeinsame Freunde kennen. Bereits im Juli des vergangenen Jahres kamen erste Liebesgerüchte auf, als sie zusammen auf einer Yacht in Spanien gesichtet wurden. Ihre geteilte Leidenschaft für Wellness und persönliche Weiterentwicklung führte dazu, dass sich ihre Beziehung schnell intensivierte und aus Freundschaft Liebe wurde. Jennifer selbst äußerte sich in einem Interview mit dem Magazin Elle begeistert über den Mann an ihrer Seite: "Er ist ein ganz besonderer Mensch, der anderen hilft, Traumata zu überwinden und Klarheit zu finden." Fans konnten ihre Liebe erstmals auf Instagram bewundern, als Jennifer im Sommer und später im November gemeinsame Schnappschüsse teilte.

Jim, der seit über zwei Jahrzehnten in der Gesundheitsbranche tätig ist, zeigte mehrfach, wie wichtig ihm seine Rolle im Leben von Jennifer ist. Er begleitete die Schauspielerin unter anderem zur Premiere der vierten Staffel von "The Morning Show" und zum LolaVie-Launch-Event. Dem Insider zufolge sei Jim "wirklich stolz auf alles, was sie aufgebaut hat." Er tue Jennifer außerdem gut, da er ihr geholfen habe, "nach innen zu schauen und einen Gang runterzuschalten." Sie sei es gewohnt, "immer 100 Prozent zu geben und mehrere Projekte gleichzeitig zu stemmen", berichtete die namentlich nicht näher genannte Quelle weiter. "Er unterstützt sie auf eine ganz neue Weise", führte der Insider seine Gedanken weiter aus. Jennifer, die nach eigenen Worten immer selbstständig und zufrieden war, scheint an der Seite von Jim eine noch tiefere Form des Glücklichseins gefunden zu haben.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

