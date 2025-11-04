Jennifer Aniston ist verliebt: Das ist über Jim bekannt

Jennifer Aniston (56) macht es offiziell: Die Schauspielerin hat am Sonntag auf Social Media ein inniges Pärchenfoto mit Jim Curtis geteilt und ihn in der Bildunterschrift mit "in Liebe" abgeschlossen. Mit dem Post zeigt sie, mit wem sie derzeit durchs Leben geht. Der Mann an ihrer Seite steht nicht im Filmbusiness, sondern arbeitet als Coach. Jim ist Hypnotherapeut, Wellness- und Life-Coach. Zuvor wurden die beiden seit Juli immer wieder zusammen gesichtet, ob im Urlaub oder beim Ausgehen mit Freunden. Im September begleitete er Jennifer zudem zur Premiere der neuen Staffel von "The Morning Show" in Los Angeles, hielt sich damals jedoch im Hintergrund.

Wer ist der Mann hinter dem Lächeln? Laut seiner Homepage versteht Jim seine Arbeit als Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Er bietet Kurse an, die beim Überwinden von Traumata helfen sollen, ebenso Programme für Menschen mit Liebeskummer, nach einer Scheidung oder bei emotionaler Erschöpfung. Als Autor veröffentlichte er "The Stimulati Experience" sowie den "Shift Quantum Manifestation Guide: Coding a New Consciousness". In Ersterem beschreibt er seinen Weg ins Coaching, der mit einer lange nicht diagnostizierten Erkrankung begann. Wie Glamour berichtete, lebt Jim seit über 20 Jahren mit einer seltenen Rückenmarksläsion, die zeitweise Lähmungserscheinungen in den Beinen verursacht. Immer wieder wurde er mit Krückstock fotografiert. Neben dem Coaching tritt er als Keynote-Speaker auf und berät Start-ups. PharmaVoice führte ihn drei Jahre in Folge unter den 100 einflussreichsten Führungskräften im Gesundheitswesen, hinzu kam der PM360 Elite Disrupter Award.

Anlässlich seines Geburtstags nutzte Jennifer die Möglichkeit, ihre Liebe in einem intimen Instagram-Post zu bekräftigen. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz, in Liebe", schrieb sie. Die Schauspielerin scheint in Jim eine neue Stabilität gefunden zu haben. Ihre Fans zeigen sich begeistert, dass die Hollywood-Ikone, die bisher ein eher zurückhaltendes Privatleben führte, für den Life-Coach so öffentlich ihre Gefühle teilt. Besonders der Einblick in ihr Leben neben der Leinwand und Jennifers liebevoller Umgang mit ihrem neuen Partner scheinen ihre Fans zu berühren.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025