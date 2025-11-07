So steht "Bachelor in Paradise" Mimi zu "Halt's Maul"-Drama

Mimi Gwozdz (31) ist Teil der neuen Staffel Bachelor in Paradise. Doch gleich bei ihrer Ankunft sorgte sie für Gesprächsstoff: Während eines Gesprächs unterbrach sie Kandidat Bennett mit einem deutlichen "Halt's Maul". Im Interview mit Promiflash spricht sie nun darüber, wie sie die Situation heute sieht: "Klar, war es nicht die smarteste Art, direkt mit einem 'Halt's Maul' einzuziehen. Ich hatte wohl in den ersten Momenten das Gefühl, die Leute wären etwas entspannter, was das angeht", erzählt sie und fügt hinzu: "Aber nach dem Abend haben sie sich ja auch alle beruhigt."

Die anderen Teilnehmer reagierten auf Mimis Spruch alles andere als gelassen: Bennett fand ihre Aussage "asozial" und Musty warf ihr vor, eine "Dynamik der Respektlosigkeit" mitzubringen. Schon in der Folge betonte die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit, das Gefühl zu haben, dass alle ein wenig "anti" seien – ein Eindruck, den sie nun gegenüber Promiflash bekräftigt: "Ich bin's ja eigentlich gewohnt, anzuecken, und weiß, dass man mich entweder mag oder eben hasst – und bei meinem Einzug hatte ich direkt das Gefühl, quasi mit den Menschen in eine Villa gepackt worden zu sein, die mich hassen."

Mimi ist bereits seit früheren TV-Auftritten dafür bekannt, klare Kante zu zeigen und im Zweifel nicht auszuweichen. Auch bei ihrer "Bachelor in Paradise"-Ankunft blieb sie sich treu – stieß damit bei den anderen jedoch schnell auf Ablehnung. Neben Bennett und Musty äußerte sich auch Lukas Baltruschat (31) zu ihrem Verhalten, das er als "drüber" empfand. Kandidatin Kristina erklärte, es sei nicht ihr Niveau, während sich Jessica ebenfalls irritiert zeigte und betonte, Mimis Sprache nicht nachvollziehen zu können. Schließlich platzte der 31-Jährigen der Kragen. "Wer hat euch denn einen Stock in den A*sch gesteckt?", wetterte sie.

Anzeige Anzeige

RTL Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Mimi Gwozdz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, TV-Star

Anzeige