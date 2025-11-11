Neuzugang: Sie mischt die "Bachelor in Paradise"-Villa auf

In der dritten Folge von Bachelor in Paradise sorgt ein überraschender Neuzugang für Aufregung: Larissa Schulte, bekannt aus der ersten Staffel von Die Bachelors, zieht in die Villa ein. Damals erhielt sie die letzte Rose von Sebastian Klaus (37), doch die Beziehung scheiterte. Nun sucht sie im Paradies erneut ihr Liebesglück. Kaum angekommen, darf sie sich drei Männer für ein Date aussuchen: Ihre Wahl fällt auf Erik Hebbe, Jan K. und Bennett. Letzteren lädt die Blondine sogar noch zu einem intensiven Gespräch ein.

Bennett ist eigentlich mit Viktoria vercouplet, doch die "Die Bachelors"-Bekanntheit reagiert gelassen auf die Konkurrenz. Ihr Partner scheint sich seiner Sache jedoch nicht ganz so sicher zu sein. Beim Date mit Larissa gesteht er: "Ob es da jetzt eine Vicky gibt oder nicht, da ist ein Vibe und eine Anziehung. Ich merke das." Danach fügt er sogar noch im Einzelinterview hinzu: "Nur weil es mit Vicky gerade gut läuft, heißt das nicht, dass sie die Frau fürs Leben ist. Ich werde einfach auf mein Herz hören." Nach dem Date geht er auf Vicky zu und versichert ihr, dass sie seine Nummer eins bleibt, räumt jedoch ein, dass Larissa ihn fasziniert und eine gewisse Wirkung auf ihn hat.

Vor dem aktuellen Liebesdreieck stand Vicky im Mittelpunkt des Interesses. In der ersten Folge von "Bachelor in Paradise" wurde sie von Bennett und Musty umworben, die sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Bachelorette-Staffel von Stella Stegmann (28) kennen. Doch ein schlechter Scherz des Lockenkopfes schmälerte ihr Interesse an einem näheren Kennenlernen. Auch Bennett war sich schnell sicher: "Das wird nicht viben. [...] Sie braucht einen Mann wie mich."

RTL / Frank Beer Larissa Schulte, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Bennett, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin