Nun doch? "Bachelor in Paradise"-Lukas und Jessi bandeln an

Bei Bachelor in Paradise knistert es jetzt unerwartet: Jessica Bahn (28) bezeichnete Lukas Baltruschat (31) in den ersten Folgen der Staffel zwar als ihren "Nicht-Wunschkandidaten", doch die Zeit in der thailändischen Villa scheint die beiden einander näherzubringen. Der Personaltrainer, der ganz offensichtlich Interesse zeigt, ging im Einzelinterview offen damit um: "Ich würde gerne rausfinden, ob Jessi als Wunschkandidatin das ist, was ich mir versprochen habe." Und auch die Berlinerin scheint plötzlich nicht mehr ganz abgeneigt. "Er ist ein attraktiver Mann. Er ist ganz, ganz oberflächlich auch mein Typ", gestand sie. Dennoch bleibt sie zurückhaltend: "Ich will eigentlich einen ganz einfachen Stubentiger, der sich von vornherein klar positioniert."

Ein erstes romantisches Treffen zwischen den beiden ließ nicht lange auf sich warten. Am Abend durfte Lukas sich eine Frau für einige ungestörte Stunden aussuchen, und seine Wahl fiel auf Jessica. Bei einem prickelnden Date in einer Badewanne versuchte er, sein Interesse zu zeigen und eine persönlichere Seite von sich zu präsentieren. "Du hast sehr viele Sachen, wo ich sage, die finde ich wirklich schön und attraktiv an dir", schwärmte er ihr vor. Doch als er schließlich den ersten Kuss wagen wollte, wich die 28-Jährige aus und machte deutlich, dass der Moment für sie noch nicht gepasst habe. "Ich habe das in dem Moment nicht gefühlt", erklärte sie später ehrlich.

Der Grund für Jessicas Zurückhaltung liegt in einem früheren Aufeinandertreffen mit dem 31-Jährigen. Schon vor dem Start von "Bachelor in Paradise" hatten sich die beiden in Berlin kennengelernt – und dieses Treffen blieb bei der Teilnehmerin offenbar in wenig positiver Erinnerung. "Das eine Mal hat mir gereicht, um zu wissen, das ist nicht unbedingt ein Mensch, mit dem ich etwas zu tun haben will", erklärte sie in der vorherigen Folge noch. Sie berichtete außerdem, dass Lukas damals abstritt, ihr je auf Instagram geschrieben zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_, RTL / Frank Beer Collage: "Bachelor in Paradise"-Lukas Baltruschat und Jessica Bahn

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Jessica, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar