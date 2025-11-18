Nach Sommerhaus-Micha-Drama: Edda Pilz in Kennenlernphase

Edda Pilz (24) hat turbulente Monate hinter sich, doch inzwischen scheint die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken. Zu Gast im Podcast "Truth or Trash" verriet sie jetzt, dass es ihr aktuell "sehr gut" gehe und sie wieder Luft zum Atmen habe. Besonders erfreuliche Neuigkeiten: Sie datet wieder und zeigt sich dabei von ihrer gelösten Seite. "Eigentlich wollte ich dazu noch nichts sagen, aber aktuell kann ich mich nicht beschweren", gestand sie schmunzelnd. Sie betonte jedoch, dass sie weiterhin Single sei: "Aber ich lerne gerade jemanden kennen und es läuft überraschenderweise ziemlich gut."

Obwohl Edda bestens gelaunt war, hielt sie sich mit Details zu ihrem neuen Glück bedeckt. Hinweise auf die Identität der Person oder wie sich die beiden kennengelernt haben, gab sie nicht preis. Klar ist jedoch, dass sie mit der gegenwärtigen Situation äußerst zufrieden scheint. Sie unterstreicht, wie glücklich sie momentan ist, wollte jedoch kein weiteres Licht ins Dunkel bringen. Nebenbei kam im Podcast auch zur Sprache, dass das Liebesleben von ihrem Ex Michael Klotz (27) ebenfalls wieder in Schwung gekommen sei und er angeblich eine neue Partnerin an seiner Seite habe.

Doch trotz ihres neu entfachten Optimismus sorgt die Vergangenheit weiterhin für Zündstoff. Beim kürzlich erschienenen Sommerhaus-Wiedersehen lieferten sich Edda und Michael einen regelrechten Rosenkrieg per Video-Call. Während die Influencerin ihre Ex-Beziehung als "Traumabindung" und "toxisch" bezeichnet, sieht ihr Ex sich nicht als Täter, sondern als Opfer ihrer öffentlichen Anfeindungen. Vor allem ihre Behauptungen, er würde Lügen über sie erzählen, will er nicht auf sich sitzen lassen. "Ich habe überhaupt keine Lügen in die Welt gesetzt, weil du interessierst mich nicht mehr! Du juckst mich gar nicht mehr!", betont er aufgebracht.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Mai 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im September 2024