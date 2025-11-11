Diese Männer kriegen die ersten “Bachelor in Paradise”-Rosen

Bei Bachelor in Paradise startete die spannende Nacht der Rosen – und es wurde emotional! In der aktuellen Folge durften die Frauen die Männer auswählen, die im Paradies bleiben. Am Ende musste jedoch ein Kandidat seine Koffer packen. Den Anfang machte Vicky, die sich für Bennett entschied. "Seit dem ersten Augenblick bist du meine Nummer Eins", schwärmte sie. Michelle hingegen hatte einen besonderen Plan: Sie überreichte ihre Rose Lukas Baltruschat (31), wie sie sagt, "mit einer kleinen Lektion für Jan K. – manchmal braucht man das."

Kristina Yantsen verfolgte einen freundschaftlichen Ansatz und gab ihre Rose an Markus, um ihm weitere Tage im Paradies zu ermöglichen. Jessica setzte auf Humor und wählte Jan Hoffmann, mit dem sie auf eine vielversprechende Verbindung hofft. Bei Mimi Gwozdz (31) sorgte die Entscheidung für Spannung. Eigentlich hätte sie die Rose gerne Devin Dayan überreicht, doch um Drama mit Janine Christin Wallat (30) zu vermeiden, entschied sie sich für Jan K. Die 30-Jährige hingegen zögerte nicht und schenkte Devin die Rose – für sie ein klares Zeichen, wo sie steht. Somit endete für Musty die Reise schon in der ersten Runde. "Ich glaube, das Schicksal will etwas anderes", kommentierte er seinen Abschied.

Die Entscheidung dürfte für den TV-Casanova trotzdem bitter gewesen sein, denn er hatte in den vergangenen Tagen offenbar auf eine Rose von Viki gehofft. Schon zu Beginn der Staffel kamen sich die beiden im Pool näher, auch intensive Gespräche und ein Flirt auf der DJ-Bühne sorgten für erste Funken. "Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Irgendwas ist da", zeigte sich Musty zunächst noch optimistisch. Doch letztlich reichte es für ihn nicht – und der Traum vom Paradies war vorbei.

RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Frank Beer Musty, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin