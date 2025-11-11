Janine adé: "Bachelor in Paradise"-Devin legt Fokus auf Mimi

Bei Bachelor in Paradise bahnt sich ein echtes Liebesdrama an! Devin Dayan (29) sorgt aktuell für reichlich Wirbel in der Villa – erst küsste er Janine Christin Wallat (30) und nahm ihre Rose an, dann zog er nur einen Tag später die Reißleine. Der Grund: Er fühlt sich zu Mitstreiterin Mimi Gwozdz (31) hingezogen. "Ich stecke in einem Gefühlskarussell", gestand er in der Show und erklärte, er wolle ehrlich bleiben, bevor es noch komplizierter werde. Statt Zweisamkeit mit Janine Christin kündigte er an, seinen Fokus nun ganz auf die Kölnerin zu legen – ein Entschluss, der für ordentlich Spannung sorgte.

Im Vier-Augen-Gespräch versuchte der Bachelorette-Gewinner seiner bisherigen Auserwählten seine Entscheidung zu erklären: "Zum Beispiel habe ich mir die Rose von dir voll gewünscht – gleichzeitig will ich auch Mimi gerade ein bisschen weiter kennenlernen." Für Janine Christin ein Stich ins Herz. Als sie ihn später erneut auf das Thema ansprach, machte der 29-Jährige deutlich: "Ich habe versucht, ihr zu verstehen zu geben, dass mein Fokus gerade auf Mimi liegt", er wolle "Vollgas" bei ihr geben. "Ich komme mir schon ein bisschen verarscht vor", hielt sie ihm daraufhin unter Tränen entgegen. Und auch seine neue Angebetete zeigte sich enttäuscht, als sie von den Vorwürfen hörte, er habe beiden Frauen Unterschiedliches gesagt: "Wenn ich jetzt erfahre, dass er mich von Anfang an angelogen hat, habe ich keinen Bock mehr."

Doch nicht nur Devin sorgte bei der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin für Herzklopfen – bei Janine Christin kullerten zuvor schon die Tränen wegen eines anderen Mannes. Bereits zu Beginn der neuen Staffel zeigte sie auch Interesse an Jan K. "Ich fühle mich gerade so, als würde ich komplett zwischen zwei Stühlen stehen", gab sie weinend zu, nachdem sie sowohl mit dem Ex von Stella Stegmann (28) als auch mit Jan K. intensive Gespräche geführt hatte.

RTL / Frank Beer Collage: "Bachelor in Paradise"-Stars Janine Christin, Devin Dayan und Mimi Gwozdz.

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidat Devin Dayan

RTL Jan K. und Janine Christin Wallat bei "Bachelor in Paradise" 2025

