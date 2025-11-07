Das steckte hinter Tränen von "Bachelor in Paradise"-Janine

Janine Christin Wallat (30) sorgte gleich zu Beginn der neuen Staffel von Bachelor in Paradise für emotionale Momente. Die Teilnehmerin zeigte Interesse an zwei Kandidaten: Devin und Jan K. Obwohl sie am zweiten Tag bereits Devin geküsst hatte, suchte sie das Gespräch mit Jan, um ihre Gefühle zu klären – und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Im Interview mit Promiflash erklärt sie: "Ich wurde in dem Gespräch bei Jan total emotional, weil mir anhand seiner Reaktion einfach klar geworden ist, was für ein reines Herz er hat. Umso mehr plagte mich plötzlich ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber und ich sah meine Chancen bei ihm nach dem Kuss als ausgeschlossen an."

Nach anfänglichem Schwanken zwischen Devin und Jan K. entschied sich Janine letztendlich doch für Devin. Über ihren Entscheidungsprozess sagt sie gegenüber Promiflash: "Ich stand kurzzeitig zwischen Jan K. und Devin, weil die beiden ziemlich ähnliche Charakterzüge haben. Am Ende hab ich mir im Kopf eine Pro-und-Kontra-Liste gemacht." Ausschlaggebend sei für sie das Gefühl gewesen, dass sie bei Jan eher das Gefühl hatte, dass er sie verletzen könnte, während Devin ihr einen "sicheren Hafen" bot. Zudem sei ihre Verbindung zu dem einstigen Bachelorette-Gewinner bereits intensiver gewesen.

Schon von Beginn an zeichnete sich zwischen Janine und Devin eine besondere Dynamik ab – das betont die ehemalige Bachelor-Kandidatin auch gegenüber Promiflash: "Devin und ich haben uns von Anfang an super verstanden und tolle, ungezwungene Gespräche gehabt." Daher bereue sie auch nicht, dass es bereits am zweiten Tag zu einem Kuss kam – es habe sich "in dem Moment richtig angefühlt". Nun bleibt abzuwarten, wie sich ihre Beziehung in der exotischen Kulisse entwickeln wird – und ob Devin tatsächlich der sichere Hafen ist, den Janine in ihm sieht.

Anzeige Anzeige

RTL Jan K. und Janine Christin Wallat bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Janine Christin Wallat und Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Janine Christin Wallat bei "Bachelor in Paradise" 2025