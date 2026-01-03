Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Tom Cruise
Tom Cruise überrascht in "Digger": Neue Rolle ohne Action

Tom Cruise überrascht in "Digger": Neue Rolle ohne Action

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Tom Cruise (63) ist zurück auf der großen Leinwand – und zwar so, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Der Hollywoodstar, der in den letzten Jahren vor allem durch seine Actionrollen, wie die des Ethan Hunt in der "Mission: Impossible"-Reihe, glänzte, wagt in "Digger" eine völlig neue Herausforderung. Erstmals seit vielen Jahren zeigt er sich in einer Nicht-Actionrolle. Unter der Regie von Alejandro G. Iñárritu, der mit Filmen wie "Birdman" und "The Revenant" Erfolge feierte, überzeugt er im ersten Teaser mit ungewohnter Optik. Dabei hantiert Tom geheimnisvoll mit einer Schaufel und tanzt dabei expressionistisch. Der Film soll ab Oktober 2026 in den deutschen Kinos starten.

In den Kommentaren auf YouTube überschlagen sich Zuschauer bereits mit Lob: "Endlich eine Komödie mit Tom Cruise." und "Die Cruise-Ära, auf die wir gewartet haben", feiern Nutzer den ersten Eindruck des Films. Einer legt sogar nach und erklärt selbstbewusst: "Das Oscar-Rennen 2027 ist vorbei, Leute." Während Tom gerade erst einen Ehren-Oscar bei den Governors Awards für sein Lebenswerk erhalten hat, könnte "Digger" nun zu seiner großen Chance im regulären Wettbewerb werden.

Für Tom wäre es eine Rückbesinnung auf die Zeiten, in denen er mit Filmen wie "Rain Man", "Geboren am 4. Juli" oder "Die Farbe des Geldes" vor allem als Charakterdarsteller auffiel. Die Zusammenarbeit mit Alejandro, der in der Vergangenheit bereits Javier Bardem (56), Michael Keaton (74) und Leonardo DiCaprio (51) zu Oscar-Nominierungen verhalf, dürfte für den Schauspieler daher ein berufliches Highlight sein, bei dem er sich erneut ganz auf seine Wandlungsfähigkeit konzentrieren kann.

Tom Cruise in New York City, Mai 2025
Getty Images
Tom Cruise in New York City, Mai 2025
Tom Cruise bei den Governors Awards 2025
Getty Images
Tom Cruise bei den Governors Awards 2025
Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2016
Getty Images
Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2016
Glaubt ihr, dass Tom mit "Digger" ganz vorne im Oscar-Rennen mitmischt?
In diesem Artikel