Tom Cruise überrascht in "Digger": Neue Rolle ohne Action

Tom Cruise (63) ist zurück auf der großen Leinwand – und zwar so, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Der Hollywoodstar, der in den letzten Jahren vor allem durch seine Actionrollen, wie die des Ethan Hunt in der "Mission: Impossible"-Reihe, glänzte, wagt in "Digger" eine völlig neue Herausforderung. Erstmals seit vielen Jahren zeigt er sich in einer Nicht-Actionrolle. Unter der Regie von Alejandro G. Iñárritu, der mit Filmen wie "Birdman" und "The Revenant" Erfolge feierte, überzeugt er im ersten Teaser mit ungewohnter Optik. Dabei hantiert Tom geheimnisvoll mit einer Schaufel und tanzt dabei expressionistisch. Der Film soll ab Oktober 2026 in den deutschen Kinos starten.

In den Kommentaren auf YouTube überschlagen sich Zuschauer bereits mit Lob: "Endlich eine Komödie mit Tom Cruise." und "Die Cruise-Ära, auf die wir gewartet haben", feiern Nutzer den ersten Eindruck des Films. Einer legt sogar nach und erklärt selbstbewusst: "Das Oscar-Rennen 2027 ist vorbei, Leute." Während Tom gerade erst einen Ehren-Oscar bei den Governors Awards für sein Lebenswerk erhalten hat, könnte "Digger" nun zu seiner großen Chance im regulären Wettbewerb werden.

Für Tom wäre es eine Rückbesinnung auf die Zeiten, in denen er mit Filmen wie "Rain Man", "Geboren am 4. Juli" oder "Die Farbe des Geldes" vor allem als Charakterdarsteller auffiel. Die Zusammenarbeit mit Alejandro, der in der Vergangenheit bereits Javier Bardem (56), Michael Keaton (74) und Leonardo DiCaprio (51) zu Oscar-Nominierungen verhalf, dürfte für den Schauspieler daher ein berufliches Highlight sein, bei dem er sich erneut ganz auf seine Wandlungsfähigkeit konzentrieren kann.

