Nach Klinikbesuch: Liev Schreiber macht fitten Eindruck

Vor wenigen Wochen entsetzte Liev Schreiber (58) seine Fans mit einem plötzlichen Krankenhausaufenthalt. Mittlerweile durfte der Schauspieler wieder nach Hause – und es scheint ihm deutlich besser zu gehen. Zusammen mit seiner Familie urlaubt er derzeit auf Barbados. Paparazzi erwischen Liev mit zwei seiner drei Kinder und einigen Freunden am Strand. Die Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen ihn trotz kurzer Gesundheitskrise in Topform. Der US-Amerikaner macht kurz danach auch beim Wasserski eine gute Figur und schien bester Laune, als er den Tag mit seinen Lieben auf einem Boot verbrachte.

Noch Mitte November mussten die Fans sich ernste Sorgen um Liev machen. Wie People berichtete, bekam er plötzlich starke Kopfschmerzen, weshalb er entschied, einen Arzt aufzusuchen. Dieser soll ihn direkt an eine Klinik weiterverwiesen haben. Dort musste der Scream-Darsteller die Nacht zur Beobachtung verbringen. Eine Diagnose gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Allerdings konnte er laut seinem Pressesprecher sowohl sprechen als auch sich normal bewegen. "Vorsichtshalber begab sich Liev ins Krankenhaus, um sich testen zu lassen, und seit heute Nachmittag darf er wieder arbeiten", erklärte der Vertreter. Somit gab es Hoffnung, dass der Vorfall keine langfristigen Schäden hinterlassen wird.

Allerdings ist das nicht das erste Mal, dass Liev über starke Kopfschmerzen klagt. Im Frühjahr 2024 bekam er die gleichen Symptome während eines Theaterstücks auf der Bühne. Er vergaß seinen Text und auch den Namen einer Kollegin. "Ich war in meiner Garderobe und hatte furchtbare Kopfschmerzen. Ich dachte erst, es wären Kopfschmerzen vom Fast Food, aber es war etwas stärker. Ich ging die Treppe hinunter und dachte: 'Das ist nicht normal. Mir geht es nicht gut'", erzählte der 58-Jährige nach dem Vorfall in der Sendung "Late Night with Seth Meyers". Die Untersuchung durch einen Neurologen ergab in dem Fall eine vorübergehende globale Amnesie und Migräne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liev Schreiber, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Liev Schreiber, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Liev Schreiber auf der BAM Gala 2018